È morto l’attore statunitense Michael J Pollard | diventato famoso per il suo ruolo in

È morto l’attore Omero Antonutti - aveva 84 anni : Martedì mattina è morto a 84 anni l’attore e doppiatore Omero Antonutti: si trovava all’ospedale di Udine per le complicanze di un tumore. Antonutti era nato nel 1935 a Basiliano, in Friuli Venezia Giulia, ed era diventato noto interpretando il ruolo

Brian Tarantina morto - addio all’attore di “Donnie Brasco” : è giallo sulle cause della morte : L’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlitòs Way“, per la regia di Brian De Palma, e “Donnie Brasco” di Mike Newell, dove ha interpretato criminali italoamericani è stato trovato senza vita ed è giallo sulle cause della sua morte. Aveva 60 anni. Tarantina (nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese) è stato trovato dalla nipote sabato mattina privo di coscienza sul ...

Cinema sotto choc - l’attore Brian Tarantina trovato morto nella sua camera d’albergo : è giallo : Cinema in lutto. È morto a 60 anni l’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlito’s Way” di Brian De Palma e “Donnie Brasco” di Mike Newell, nei quali interpretava criminali italoamericani. Una notizia che è arrivata all’improvviso e ha lasciato tutti sgomenti. Brian Tarantina era nato a New York il 27 marzo 1959 da padre italiano e madre irlandese. Sulla sua morte, scrive Repubblica.it, è giallo: l’attore è stato trovato dalla ...

Lutto nel mondo della tv : l’attore “dei record” John Clarke morto per complicazioni di una polmonite : Lutto nel mondo del cinema: è giunta da poche ore la notizia della scomparsa di un attore che nessuno potrà mai dimenticare. Si tratta di John Clarke, attore statunitense che è venuto a mancare all’età di 88 anni. La sua carriera è stata tutta tra cinema e televisione. È proprio con quest’ultima che, grazie alla storica soap opera “Il tempo della nostra vita”, è divenuto celebre. John Clarke è morto il 16 ottobre 2019 a Laguna Beach, in seguito ...

morto Paco Fabrini - addio all’attore che recitò con “il Monnezza” : la sua moto travolta da un’auto : È Morto a 46 anni in un incidente stradale l’ex attore Paco Fabrini, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“. Fabrini aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale ...

Cinema in lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

Carlo Croccolo morto - addio all’attore comico “spalla” di Totò e protagonista di “Tre uomini e una gamba” : “Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento“. Con queste parole la famiglia ha voluto annunciare su Facebook la morte di Carlo Croccolo, attore celebre per esser stato la “spalla” di Totò in moltissimi film, da “47 morto che parla” a “Miseria e Nobiltà” e “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. Aveva 92 anni e si è spento “questa mattina, alle prime luci ...

È morto l’attore Carlo Croccolo : mondo dello spettacolo in lutto : “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo”. Inizia così il breve post che annuncia la scomparsa del grandissimo attore napoletano che ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. Croccolo, che aveva 92 anni, “ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento – prosegue il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook – ...

È morto Carlo Croccolo - addio all’attore di Totonno in Capri : Carlo Croccolo è morto, l’addio a uno degli attori più celebri di Napoli Carlo Croccolo è morto stamattina e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un po’ di tristezza in tutti noi. L’attore napoletano si è spento all’età di 92 anni, ma verrà ricordato non solo dalla sua città, Napoli, ma da tutti gli […] L'articolo È morto Carlo Croccolo, addio all’attore di Totonno in Capri proviene da Gossip e Tv.

È morto l’attore Carlo Croccolo - famoso per i film con Totò e per “Tre uomini e una gamba” : È morto a 92 anni l’attore comico napoletano Carlo Croccolo, famoso per i suoi ruoli in diversi film di Totò, per aver doppiato Oliver Hardy e più recentemente per il ruolo del “padre della sposa” nel film Tre uomini e una

È morto l’attore Robert Forster : Era famoso per per “Jackie Brown” di Tarantino, e di recente era comparso in “Twin Peaks” e nel film tratto da “Breaking Bad”: aveva 78 anni

Upas - Arturo è morto : le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci : Muore Arturo, il padre di Marina, uno dei personaggi più amati La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, 9 ottobre 2019, ha visto la morte di Arturo. La notizia ha rattristato molto i fan della fiction napoletana che, fin dalla sua prima apparizione, sono stati subito conquistati da questo personaggio. Il […] L'articolo Upas, Arturo è morto: le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci proviene da Gossip e Tv.

Tv e cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...