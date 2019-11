Carola Rackete a Che tempo che fa | Matteo Salvini | mi fanno un favore

Salvini attacca ancora Carola Rackete : “La speronatrice di navi militari dovrebbe stare in galera” : "Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo!": così Matteo Salvini si scaglia contro il ritorno della comandante Carola Rackete in Italia, dove sarà ospite alla trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.Continua a leggere

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio : Che tempo che fa, la trasmissione Rai, condotta da Fabio Fazio torna ad animare il dibattito politico. Accadeva spesso quando Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, manifestava sdegno per i compensi troppo alti del conduttore. Accade adesso che, negli studi della televisione pubblica, sarà ospite Carola Rackete. La capitana della Sea Watch ha accettato l'invito del conduttore e, con buona probabilità, tornerà a parlare del caso che ha animato ...

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio domenica 24 novembre : Fabio Fazio insiste nella sua linea contro Matteo Salvini e per la prossima puntata di Che tempo che fa, su Rai due, ha invitato come sua ospite Carola Rackete, la capitana anti-Capitano, diventata famosa per aver fatto sbarcare la Sea Watch nonostante il divieto dell'allora ministro dell'Interno le

Giorgia Meloni : "Carola Rackete ospite d'onore in Rai da Fazio. Ma cosa vi hanno fatto gli italiani?" : Giorgia Meloni attacca pesantemente Fabio Fazio che nella puntata di domenica 24 novembre, a Che tempo che fa, su Rai due, ospiterà la Capitana anti-Salvini Carola Rackete: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motove

Carola Rackete ospite di Fazio a "Che Tempo Che Fa" : Gabriele Laganà Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore con un tweet. Oltre alla Rackete, in studio ci saranno Giorgia Linardi, portavoce Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune calciatore dilettante di origini senegalese La prossima domenica Carola Rackete, capitana della Sea-Watch 3, sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva al programma di Rai2 “Che Tempo che fa”. Lo ha ...

Ilaria Cucchi e Carola Rackete in album figurine a sostegno Lucha y Siesta : Roma – Storie di lotta, rabbia e forza per un mondo solidale e inclusivo, che parte da Roma e arriva fino in Kurdistan, passando da Argentina e India, fino al Kenya. La figurina numero 18 di Ilaria Cucchi e poi quella della sorella di Stefano e poi ancora la 22 della comandante Ezln Ramona che combatte per il suo Chiapas, la 25 Carola Rackete, e infine la partigiana Lucia Ottobrini. ‘All’attacco! – storie da ...

Regina Elisabetta - storica svolta : così si inginocchia a Greta Thunberg e Carola Rackete : Regina Elisabetta, una svolta storica che strizza l'occhio alle ecologiste Greta Thunberg e Carola Rackete. Basta pellicce, d'ora in poi la sovrana britannica indosserà solo modelli sintetici ed ecologici. Dunque una conversione ambientalista della Regina Elisabetta II che, a 93 anni, ha deciso di m

Migranti : in libreria il libro di Carola Rackete - 'guadagni andranno a sostegno rifugiati' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro libro/manifesto sui diritti umani, la disgregazione ambientale, i movimenti post-crescita e della società civile è stato pubblicato in tedesco e italiano, altre lingue il prossimo anno. Tutte i guadagni, miei e di Anne Weiss, vanno a @BorderlineEurop per

Il libro di Carola Rackete da domani con Repubblica : Disobbedienti di tutto il mondo uniamoci: un brano di "Il mondo che vogliamo", in edicola per due mesi con il nostro giornale a 12,90 euro

Carola Rackete contro Greta Thunberg : "Non possiamo lasciare ai bambini certe responsabilità" : L' invidia è un mostro dagli occhi verdi, anche quando ci si occupa di tematiche verdi. Lo sa bene Carola Rackete, la paladina dei migranti appena riconvertitasi alla difesa dell' ambiente: non essendoci più Salvini, deve aver capito che non vale più la pena far politica sulla pelle degli immigrati

Carola Rackete - l'intervista a Il Venerdì : "Solo se venite in treno" - quattordici ore su rotaia : Se non è Greta Thunberg, è Carola Rackete. Dell'episodio dà conto Repubblica, che anticipa l'intervista de Il Venerdì alla comandante della Sea Watch 3 al centro del passato braccio di ferro con Matteo Salvini. Già, perché la Rackete ha detto di essere pronta a parlare, ma a una condizione: "Certo c

Decreti sicurezza - Orfini e Pd e il piano "Forza Carola Rackete" : come smantelleranno le leggi di Salvini : Tutto pronto per l'assalto ai Decreti sicurezza targati Matteo Salvini. La sinistra del Pd guidata da Matteo Orfini, con la sponda di LeU, preme per lo smantellamento delle leggi su sbarchi e rimpatri, Luigi Di Maio e M5s frenano (sarebbe una imbarazzante ammissione di "colpevolezza", una manciata d

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli migranti ma nuovi italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi", spiega a Palermo il rampollo Ag