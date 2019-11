Radio Marte | Marchetti SKY | ”Callejon-Mertens | esclusione dovuta a motivi extra

SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” : SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” Intervenuto pochi minuti fa sulle frequenze di Radio Marte, c’è Luca Marchetti (Sky) a fare un punto sulla situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Fabiàn, sono numerosissime le voci di mercato che vedrebbero il calciatore verso il […] Leggi tutto L'articolo SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale ...

Radio Marte - Auriemma : ”Immobile poteva andare al Napoli - ci furono incomprensioni” : RADIO MARTE, Auriemma: ”Immobile poteva andare al Napoli, ci furono incomprensioni” ULTIME NOTIZIE CALCIO Napoli – Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete che sta andando in onda questi minuti sulle frequenze di RADIO MARTE, Auriemma torna su un vecchio retroscena riguardante Ciro Immobile. Il noto giornalista napoletano ha specificato che ”Il Napoli avrebbe […] Leggi tutto L'articolo RADIO MARTE, Auriemma: ...

Napoli - ritiro ed ammutinamento. Gamma di errori incredibile : se ne parla a Radio Marte : Ammutinamento Napoli? Gianni Di Marzio: ”E’ una vergogna, a Napoli c’è un caos tremendo e non me lo aspettavo Napoli ritiro AMMUTINAMENTO – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per commentare gli ultimi avvenimenti venuti in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da Forzazzurri.net: SULL’ AMMUTINAMENTO DEI CALCIATORI DEL Napoli Ruggiero Malagnini, avvocato ...

Ammutinamento atto oltraggioso nei confronti di De Laurentiis : se ne parla a Radio Marte : Lo Monaco: De Laurentiis non può comunicare il ritiro al Napoli a mezzo stampa, questi provvedimenti vanno notificati e motivati alla squadra va fatta una comunicazione diversa NAPOLI DE Laurentiis ANCELOTTI – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per discutere del recente caso riguardante l’Ammutinamento dei calciatori del Napoli che hanno interrotto il ritiro. Questi i ...

Ammutinamento atto oltraggioso nei confronti di D Laurentiis : se ne parla a Radio Marte : Lo Monaco: De Laurentiis non può comunicare il ritiro al Napoli a mezzo stampa, questi provvedimenti vanno notificati e motivati alla squadra va fatta una comunicazione diversa A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per discutere del recente caso riguardante l’Ammutinamento dei calciatori del Napoli che hanno interrotto il ritiro. Questi i loro interventi riportati da ...

Corbo - Di Marzio e Mutti a Radio Marte sul momento delicato del Napoli : Mutti: il Napoli vive un momento inaspettatamente delicato. Il percorso di Champions è importante e stasera potrebbe arrivare la qualificazione con 2 giornate di anticipo, ma in campionato non è sul pezzo A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti Corbo, Di Marzio e Mutti per parlare del momento delicato che sta attraversando il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Antonio Corbo, giornalista: ...

Napoli senza un’identità. Ci sono tante cose che non funzionano : se ne parla a Radio Marte : Giordano sul Napoli: I numeri sono catastrofici. Le partite si possono vincere o perdere, ma ciò che mi stupisce è lo sguardo dei giocatori A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del momento non fortunato del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Maurizio Pistocchi, giornalista: “Ci sono tante cose che non funzionano nel Napoli e alcune ...

Roma-Napoli. Espulsione di Ancelotti e tanto altro a Radio Marte : Ancelotti NAPOLI GIACOMELLI – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli attuale, dell’Espulsione di Ancelotti nella partita disputata contro l’Atalanta, del comportamento dell’arbitro Giacomelli e di altro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi del Messaggero: “Il primo tempo del ...

A Radio Marte tutti d’accordo : rigore su Llorente clamoroso - fermare Giacomelli? : Pistocchi: quel rigore su Llorente è talmente evidente che solo uno che non ha mai giocato a calcio può dire che non è rigore Llorente GIACOMELLI NAPOLI – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sonno intervenuti alcuni opinionisti ed addetti ai lavori per parlare del rigore su Llorente non concesso al Napoli ieri contro l’Atalanta dall’arbitro Giacomelli. Questi i loro interventi riportati da ...

Contratto di Callejon e Mertens - Milik decisivo in Spal – Napoli : Cuozzo e Iodice a Radio Marte : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Cuozzo, giornalista “Salisburgo-Napoli non aveva bisogno di essere preparata perchè nel palcoscenico della Champions tutti i calciatori vogliono mettersi in mostra, ma non possiamo dimenticare come la squadra sia arrivata a quell’appuntamento. La prova del nove sarà a Ferrara in una di quelle classiche partite in cui la squadra azzurra ha solo da ...

Napoli vittorioso col Salisburgo - contratto a Mertens ed altro a Radio Marte : Marrucco: non credo che il Napoli abbia bisogno di Ibrahimovic mentre il contratto di Mertens doveva essere rinnovato ieri, non oggi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per discutere della vittoria in Champions League in Austria del Napoli contro il Salisburgo, del contratto di Mertens, dell’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ...

Napoli – Mertens e Ibrahimovic - operazioni banalmente collegate ed altro a Radio Marte : Laudisa: “Mertens e Ibrahimovic, le due operazioni sono banalmente collegate perché se Mertens dovesse cedere alle lusinghe cinesi a gennaio, salirebbero le quotazioni di Ibrahimovic al Napoli Napoli – Mertens Ibrahimovic – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che gli azzurri hanno vinto ieri contro il Salisburgo, di Mertens, Ibrahimovic ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...