Previsto un week-end drammatico per lo sbarco di migranti 

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) Nelle ultime 48 ore sono aumentate le partenze di barconi dalla Libia e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha espresso allarme. Nell'arco di tempo considerato una decina di imbarcazioni, con oltre 600 persone a bordo, sono salpate dalla Libia sulla rotta del Mediterraneo centrale, l'ultima per Lampedusa. L'incremento nelle partenze coincide con un inasprimento degli scontri nell'area di Tripoli, dove lo scenario di guerra si è spostato dal 4 aprile scorso con l'offensiva delle milizie del maresciallo Haftar e con gli intensi scontri sulla strada costiera tra la capitale e Misurata. "La Oim è profondamente preoccupata per la sicurezza dei migranti, che sono ogni volta i più vulnerabili a questi combattimenti, al traffico illegale di esseri umani a misura che la situazione della sicurezza si va deteriorando", ha affermato Federico Soda, capo missione ...

ilcardoelortica : Scrivo oggi a problema quasi risolto, scrivere prima mi sembrava inopportuno e un 'girare il coltello nella piaga'… - LeStellediEG : Sagittario: Week end più divertente del previsto! #sagittario #micro #oroscopo #microoroscopo #microroscopo #astrologia #stelleegomitoli - fabiocavagnera : RT @motorionline: ????????????Dovete partire? Ecco il traffico previsto per questo week end: niente code ma, in compenso, tanta pioggia?????-->http… -