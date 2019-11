M5S | Fico | non si può rimandare riflessione su organizzazione e temi

Rivolta M5S - dopo Rousseau tutti contro Di Maio. Lombardi : "Capo politico ha fallito". Fico : "Riflessione a 360°" : Luigi Di Maio prova a correre ai ripari dopo il voto su Rousseau che ha sconfessato la sua linea obbligando il M5S a partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Il capo politico dei 5 Stelle è sempre più accerchiato all’Interno del Movimento. Il presidente pentastellato della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra lo mette in guardia: "L’uomo solo al comando scoppia". ...

Nicola Zingaretti : "Rispettiamo il travaglio e le difficoltà M5S. Non lasciar cadere la proposta di Giorgetti"" : Nicola Zingaretti torna a parlare di legge legge elettorale. E invita a non lasciare nel dimenticatoio la proposta, che aveva fatto Giancarlo Giorgetti, di un tavolo costituente: “Noi abbiamo esposto ai tavoli di maggioranza ipotesi che dovrebbero evitare una legge puramente proporzionale, ma che aiutino la semplificazione e a formare coalizioni di governo chiare e stabili, con un impianto maggioritario. Per questo, mentre il Pd ...

Regionali - Fico : “Secondo me una pausa sarebbe stata opportuna. Serve riflessione nel M5S” : “Una parte degli iscritti ha ritenuto che potessimo affrontare una riflessione seria e importante pur affrontando le elezioni Regionali. È urgente fare una riflessione sul futuro del movimento e non è una cosa rimandabile. Il M5S è in difFicoltà perché dopo tanti anni è entrato al governo e può cadere in molte contraddizioni. Ancora con la Lega? Mai. Secondo me era importante avere una pausa da un punto di vista elettorale. Ora il punto è ...

M5S - Luigi Di Maio : "Lo ammetto - siamo in difficoltà" : Il Movimento 5 Stelle non se la sta affatto passando bene. L'esperienza al governo con la Lega di Matteo Salvini si è rivelata disastrosa sul fronte dei consensi e l'accordo col Partito Democratico per il nuovo esecutivo sembra vicino a dare il colpo di grazia al MoVimento che per qualche mese è stato il primo partito in Italia.Sembra essersene finalmente reso conto anche il capo politico Luigi Di Maio, che fino a poche settimane fa era ...

M5S - Di Maio ammette : «Siamo in difficoltà». La base si spacca sul voto per le Regionali su Rousseau : Sdegnati i rappresentanti del Movimento in Calabria ed Emilia Romagna. «Bisogna partecipare alle elezioni». La polemica sul quesito: «Può trarre in inganno i votanti, il sì si può confondere con il no». Alle 20 si chiudono le votazioni

Regionali - Di Maio : “M5S è in un momento di difficoltà - bisogna sistemare alcune cose” : “Sicuramente il Movimento è in un momento di difficoltà e lo ammetto prima di tutto io. C’è bisogno di mettere a posto alcune cose“. Non è un’indicazione di voto esplicita, ma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, durante la sua conferenza stampa al Senato spiega se non altro perché a suo parere può essere utile una pausa elettorale. A decidere saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, a cui Di ...

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S ancora in difficoltà - Lega e Pd si allontanano : SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici, mostrati nelle ore scorse nel consueto appuntamento del TG La7. Le ultime indicazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini per i partiti italiani danno il Movimento 5 Stelle in difficoltà. I grillini hanno perso ulteriore terreno questa settimana, perdendo contatto da chi li precede. Sia Lega che Partito Democratico hanno infatti incrementato il loro bottino. Da segnalare, inoltre, la costante ...

Lo scudo penale come "foglia di fico". L'accusa del M5S ad ArcelorMittal : Lo scudo penale, cancellato per i vertici dell'ex Ilva, è solo una foglia di fico per la multinazionale ArcelorMittal che ha preso la gestione degli stabilimenti di Taranto. Indietro non si torna. È questa la posizione di M5s, che, sul punto, viene riferito, marcia compatto. La decisione di presentare in Senato l'emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto legge Imprese che conteneva la tutela penale a tempo, per chi fosse ...

Pd-M5S - Roberto Fico : “Dialogo al governo deve andare avanti. Le situazioni regionali sono una questione diversa” : Avanti a Roma. A livello locale si vedrà. Dal Congresso dei Radicali Italiani a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico. ha commentato i rapporti tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. “Il dialogo tra il M5s e il Pd in questo momento si basa sui 29 punti programmatici e politici ed è giusto che ci sia e vada avanti perché perché in questo momento si stanno facendo delle operazioni politiche e programmatiche importanti. ...

Fico : "PD-M5S? Non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere" : Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei rapporti all'interno del governo tra MoVimento 5 Stelle e PD, delle prossime elezioni in Umbria questa domenica e anche della Rai, visto che è stato nella scorsa legislatura il Presidente della Commissione di Vigilanza. M5S, Fico avverte: "Bisogna mettere da parte il proprio ...

Fico : “M5S diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Colf in nero - Roberto Fico non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5S : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup