Corriere del Mezzogiorno | resta viva l’ipotesi Kessie a gennaio Piace molto a Giuntoli

Marchisio diventa “giornalista” : scriverà sull’edizione di Torino del Corriere della Sera : “Da oggi Claudio Marchisio inizia la sua collaborazione con il Corriere Torino”. Così si apre il primo articolo scritto da Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, che ha così iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. L’annuncio arriva proprio sulle pagine del Corriere Torino, con Marchisio, che […] L'articolo Marchisio diventa “giornalista”: ...

L’ex calciatore Claudio Marchisio ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera : Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. Nel suo primo articolo di questa nuova collaborazione Marchisio – che ha 33 anni e ha annunciato il

Corriere DELLO SPORT / Risveglio Paquetà - il Milan ci conta : L’edizione odierna (giovedì 21 novembre) del CORRIERE DELLO SPORT focalizza la propria attenzione su Lucas Paquetà e sul gol realizzato dal centrocampista brasiliano con la sua nazionale (nell’amichevole tra Brasile e Corea del Sud). Il giornale SPORTivo sottolinea come il classe 1997 ha saputo rispondere coi fatti alle critiche di alcuni grandi ex calciatori brasiliani (Rivaldo su tutti). Allo stesso tempo, però, viene ...

Corriere dello Sport : Mertens alza la posta - ha chiesto 6 milioni per il rinnovo : Corriere dello Sport: trattative per il rinnovo di Mertens, il belga spara alto rinnovo Mertens – Secondo quanto si legge all’interno dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dries Mertens avrebbe chiesto 6 milioni per il rinnovo contrattuale. Una cifra piuttosto importante che potrebbe celare molto dietro la richiesta. Sul calciatore ci sono molte squadre, […] Leggi tutto L'articolo Corriere dello Sport: Mertens ...

Trenta - Corriere : “Affito di 141 euro al mese per la casa della Difesa”. Lei diceva di pagarne 540 : Non 540 euro al mese, come l’ex ministra aveva dichiarato, ma molti meno: 141,76 euro è il canone mensile che Elisabetta Trenta paga per l’affitto della casa di servizio del ministero della Difesa. Diventano al massimo 314,95 euro di affitto se si include anche la rata per l’utilizzo dell’arredamento. Lo rivela il Corriere della Sera, citando la relazione preparata dal dicastero per rispondere alle interrogazioni dei ...

Corriere dello Sport : ADL ha appena proposto il rinnovo a Callejon. Ora dipende dallo spagnolo : Corriere dello Sport: ADL ha appena proposto il rinnovo a Callejon. Ora dipende dallo spagnolo ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un breve punto sull’attuale situazione che vede Josè Maria Callejon con il contratto che scadrà nel giugno 2020. Il calciatore, a partire dal 1° gennaio, potrebbe infatti […] Leggi tutto L'articolo Corriere dello Sport: ADL ha appena proposto ...

Antonio Conte e la lettera intimidatoria. La moglie : "Una bufala" - a valanga contro il Corriere della Sera : La notizia, rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Antonio Conte sarebbe stato raggiunto da una lettera intimidatoria Contente un proiettile sarebbe falsa. A dirlo è stata la moglie del tecnico nerazzurro, Elisabetta Muscarello, dai suoi profili social. Conseguentemente anche la decisione d

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Willian vicino alla Juve' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Willian, talentuoso esterno brasiliano che milita nelle fila del Chelsea. Il calciatore sudamericano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici approfitterà della sosta per ...

Corriere DELLO SPORT / Milan - l’ultima chiamata per Piatek e Leao : Nella sua edizione di oggi (mercoledì 13 novembre), Il CORRIERE DELLO SPORT sottolinea i problemi del Milan in attacco. In particolare, il quotidiano SPORTivo si concentra sulla scarsa vena realizzativa di Piatek, che appare tutt’altro giocatore rispetto alla passata stagione, nella quale ha dimostrato di essere un vero killer da area di rigore. Il CorSPORT critica anche le ultime prestazioni di Rafael Leao. Nonostante abbia fatto ...

Corriere DELLO SPORT / Suso cambia procuratore - si interrompe il suo rapporto con Lucci : Si interrompe il rapporto tra Suso e il suo storico agente Alessandro Lucci. Il calciatore spagnolo ha deciso di affidarsi ad un altro procuratore per curare i suoi interessi. Tuttavia, secondo il CORRIERE DELLO SPORT, il nuovo agente di Suso potrebbe essere sempre italiano, visto che sarebbe vicino a chiudere un accordo con il gruppo Pastorello. In alternativa, ci sarebbe il suo connazionale Quinlon. Il cambio procuratore potrebbe anche ...

Il tic sovranista del Corriere della sera : Combattenti di terra, di acqua e dell’aria! Compagni e camerati! La Perfida Albione, che un tempo ci fu nemica, oggi guida con l’esempio: il sovranista collettivo ieri si è impossessato del Corriere della sera, incidendo un box sulle storie parallele di Scunthorpe e Taranto, British Steel e Ilva. Co

Cazzullo sul Corriere della Sera : “Il Napolista è uno dei migliori siti sportivi italiani” : Italia-Argentina del 90 Nella sua rubrica delle lettere sul Corriere della Sera, oggi Aldo Cazzullo cita anche il Napolista. Il tema è la partita Italia-Argentina di Italia 90, il dilemma che ancora oggi tiene banco: Napoli tifò Italia o Argentina? Cazzullo sceglie la lettera di Fabio Russo da Roma. Caro Aldo, sto leggendo Naploitation, il saggio di Marco Demarco. Mi ha molto incuriosito il capitolo su Sorrentino e la semifinale di Italia ’90 ...

Corriere DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

Corriere DELLO SPORT / Calciomercato Milan - Piatek potrebbe tornare al Genoa a gennaio : L’ipotesi avanzata dal CORRIERE DELLO SPORT in edicola stamane, sabato 9 novembre 2019, avrebbe del clamoroso: Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa nella sessione invernale di Calciomercato. Il Pistolero, che tanto ha infiammato i tifosi del Milan nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe fare ritorno nella squadra che lo ha lanciato, visto il suo rendimento non all’altezza in questa stagione con la maglia ...