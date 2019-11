Cinquant' anni dall' autunno caldo ' 69 e da quella grande lezione di democrazia

Zoro ha Cinquant’anni : In molti lo conoscono per Propaganda Live, ma Diego Bianchi fa cose notevoli ormai da un decennio (e auguri)

Internet compie Cinquant'anni. E non fu pensata per la guerra : Internet è un meraviglioso esempio di collaborazione tra militari, hacker e accademici. Oggi è la piattaforma di comunicazione che connette il mondo. Ma era stata pensata per una biblioteca universale, l'Intergalactic Computer Network

Strage di piazza Fontana - nessun mistero : Cinquant’anni dopo conosciamo i colpevoli. L’inchiesta su FQMillenniuM di ottobre : Basta con la retorica dei “misteri d’Italia”. Basta con la notte in cui tutto è nero, tutto è buio, tutto è possibile, dunque niente è certo. Basta con il piagnisteo sulle verità negate, che da una parte impedisce di mettere in fila le cose accertate e dall’altra permette di produrre le teorie più strampalate. È vero: cinquant’anni dopo, non abbiamo una sentenza che dica chi ha messo la bomba in piazza Fontana. Molte verità restano nascoste, i ...

Auguri a Jury Chechi : i Cinquant’anni del Signore degli Anelli : Jury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiJury ChechiHa una tal quantità di trofei che ci si riempie mezzo studio televisivo. La dimostrazione pratica c’è stata la scorsa primavera a Che Tempo che fa. Ha ancora un fisico che alle Olimpiadi potrebbe tornare subito. La dimostrazione l’ha data la scorsa estate sulla spiaggia di Senigallia. I primi sono segno del tempo che passa, il secondo di un ...

Pianura - il disperato appello per ritrovare il fratello adottato negli anni Cinquanta : Un appello lanciato sui social. Una richiesta che non sta passando inosservata e sta vedendo impegnate centinaia di persone che con consigli e condivisioni stanno provando ad aiutare Roberta...