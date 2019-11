Sondaggi | Salvini perde colpi come Renzi | il Pd rialza la testa

Sondaggi politici - Salvini è ancora il leader più amato (41%) - Conte staccato di quasi 10 punti : Secondo l'ultimo Sondaggio Emg Acqua, realizzato per Agorà su Raitre, se si votasse oggi la Lega di Matteo Salvini sarebbe ancora primo partito, con il 32,6% dei voti. Per il 24% degli intervistati totali la colpa della perdita di consenso del Movimento 5 Stelle alle ultime tornate elettorali è da attribuirsi "all’alleanza prima con la Lega e poi con il Pd".Continua a leggere

Matteo Salvini su Sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i Sondaggi di Rai Tre - con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo” : Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra. Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto. La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua ...

Sondaggio Ixè per Cartabianca - Matteo Salvini : "Se succede come in Umbria siamo a cavallo" : I sondaggi rispecchiano sì le intenzioni di voto degli italiani, ma fino a un certo punto. Matteo Salvini, infatti, dopo aver visto i numeri dell'Istituto Ixè per Cartabianca, ha ricordato quanto accaduto in Umbria. "Avete seguito Cartabianca? Grande Lucia! - esulta sul suo profilo Twitter -. E se i

Sondaggio Masia sull'Emilia Romagna - i "fattori segreti" : i numeri in mano a Salvini e Borgonzoni : Piazze piene, urne vuote. La speranza di Matteo Salvini, dopo la manifestazione delle "sardine" di sinistra in piazza Maggiore a Bologna (iniziativa che si sposterà di volta in volta con i comizi della Lega) deve comunque fare i conti con i sondaggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il pr

Sondaggi - Salvini trionfa nel piccoli comuni : Il successo della Lega di Matteo Salvini è più forte nelle piccole realtà. Lo conferma il Sondaggio commissionato da Asmel e diffuso oggi da Noto-EMG, secondo il quale la propaganda di Salvini attecchisce di più nei comuni con meno di 10mila abitanti, indipendentemente dalla posizione geografica.Il ritratto che fa il Sondaggio dell'Italia è quello di un Paese diviso in due, ma non secondo il più tradizionale divario tra nord e sud. È la ...

Sondaggi politici - continua ascesa del cdx : se si votasse oggi Salvini avrebbe la vittoria in tasca : La coalizione di centrodestra continua a crescere, trainata dalla Lega di Matteo Salvini e dall'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre le forze politiche di maggioranza arrancano sempre più. Questo il quadro confermato da Euromedia Research con un Sondaggio che ha anche analizzato il giudizio degli italiani sulla manovra, sul caso dell'ex Ilva di Taranto e sulle crisi aziendali degli ultimi tempi.continua a leggere

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Sondaggio YouTrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Sondaggi POLITICI - LEGA 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti

Conte e Zingaretti insieme valgono di meno di Salvini (secondo i Sondaggi) : Chi vincerebbe se si andasse a votare domani per le politiche in Italia? Nessun dubbio. Il centrodestra avrebbe la maggioranza

Emilia Romagna - il Sondaggio top-secret che terrorizza il Pd : Matteo Salvini davanti - la prima volta : Il Pd ha fatto un sondaggio segreto a sei giorni dal risultato delle elezioni regionali in Umbria. Il risultato è anch'esso top-secret, ma secondo quanto rivela in un retroscena La Stampa, i dati sono drammatici. Alla domanda: "Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 genna

Sondaggi - Pd e Movimento 5 stelle sempre più "leggeri" : insieme pesano come Salvini : Secondo il Sondaggio Swg per il Tg La7 Pd e M5s attraversano una fase delicatissima: pentastellati in caduta libera al 16,8...