Sequestrate 100 tonnellate di pomodori pelati In che condizioni erano

(Di giovedì 21 novembre 2019) I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, unitamente al personale del Reparto Territoriale carabinieri di Nocera Inferiore, hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria in un’industria conserviera di Nocera Superiore. A conclusione dei controlli si è proceduto al sequestro amministrativo di circa 15di prodotti conservieri, privi delle indicazioni utili sulla tracciabilità e conservati in barattoli che aveva la banda stagnata danneggiata ed arrugginita. I carabinieri hanno sequestrato in totale quasi 100di barattoli di. Le ispezioni igienico-sanitarie hanno coinvolto molti comuni e province del salernitano.Le confezionidanneggiate e conservate nella polvere, in un ambiente sporco. Una seconda operazione nella zona di Nocera Inferiore, invece, ha fatto emergere quasi 15...