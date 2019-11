Omicidio Loris Stival È arrivata la sentenza per Veronica Panarello | la decisione

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) Nell’autunno del 2014, in un paese della provincia di Ragusa, scompare un bambino di otto anni. Si chiama. Dopo qualche ora il corpo senza vita del piccolo viene trovato nelle campagne circostanti.è stato ucciso. In un primo tempo gli inquirenti ipotizzano si tratti di un “orco”, ma poi si scopre che il colpevole viveva sotto lo stesso tetto del bambino. Ed è sua madre. Il 5 luglio 2018 la madre è stata condannata a 30 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania, confermando laemessa in primo grado. Giovedì 21 novembre la Cassazione ha confermato laa 30 anni di reclusione. Era attesa per oggi ladella Cassazione sulla condanna per la donna accusata di aver ucciso, cinque anni fa, il figlioletto di 8 anni,, a Santa Croce di Camerina.La condanna a 30 anni della donna è stata disposta in ...

