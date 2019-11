MotoGp – La M1 2020 di Valentino Rossi si ferma | il Dottore ironizza | “si è rotto un

Calendario Test MotoGp 2020 : date - programma e località. La guida completa : Che Mondiale MotoGP vedremo nel 2020? Ci saranno diverse novità. I weekend di gara passeranno da 19 a 20, con l’inserimento del Gran Premio di Finlandia sul nuovissimo circuito denominato KymiRing e, per questo motivo, l’organizzazione ha deciso di ridurre lo spazio dedicato ai Test in pista. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo dei turni nel corso della stagione e quali novità avranno piloti e team. Dopo ...

Mondiale MotoGp 2020 - la lista completa dei piloti iscritti : tutti i partecipanti. Ci sono Valentino Rossi - Dovizioso e Marquez : È stata ufficializzata la lista dei piloti che parteciperanno al Mondiale MotoGP 2020. Alla classe regina prenderanno parte 22 piloti che si fronteggeranno nell’arco dell’intera stagione che comprende ben 20 Gran Premi, si incomincerà a marzo col GP del Qatar ma prima andranno in scena i vari test tra Jerez e Sepang (oggi si sono conclusi quelli di Sepang). Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo e la grande novità sarà il suo ...

Marc Marquez - Test MotoGp : “Giro veloce con la moto del 2020 - passo ottimo. Mio fratello? Abbastanza bene” : Marc Marquez ha concluso al settimo posto la seconda giornata di Test motoGP andata in scena a Valencia, il Campione del Mondo non si è curato più di tanto del giro secco sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e ha così chiuso il mercoledì a 0.654 di distacco dal leader Maverick Vinales. Lo spagnolo ha pensato a effettuare delle valutazioni sul rendimento della sua Honda in vista della prossima stagione e a Testare delle componenti per il 2020 ...

MotoGp - Test Valencia – Marquez soddisfatto : “il primo step per il 2020 è andato bene e su Alex…” : Marc Marquez soddisfatto delle prime giornate di Test a Valencia: le parole del campione del mondo di MotoGp E’ terminata la due giorni di Test di Valencia: i piloti della MotoGp hanno lavorato durante in pista sulle novità portate dai loro team in ottica 2020. La Yamaha ha dominato, chiudendo entrambe le giornate con una tripletta Yamaha. Se ieri il più veloce è stato Quartararo, oggi però in Testa alla classifica dei tempi spicca ...

16.40 Il passo di Rossi al momento è molto molto alto, ma sicuramente ci saranno delle regolazioni da fare prima di pensare di spingere. 16.38 E' arrivata anche la prima caduta della carriera in MotoGP per Brad Binder.

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales in testa con la Yamaha 2020. Rossi costretto a girare con la versione non aggiornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Un Morbidelli positivo ai microfoni Sky Sport: “Sono stati giorni positivi, abbiamo provato una sella più stretta per aumetare la velocità e il forcellone in carbonio. Non c’è una differenza enorme, in accelerazione mi dà più grip ma in staccata faccio più fatica a fermare la moto ma non è male. Abbiamo aggiustato e rifinito il setting e tutto sommato è andato tutto ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : ottimi segnali dalla Yamaha 2020 di Viñales. Rossi in pista con la versione vecchia dopo il problema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Unico in pista ora Alex Marquez che continua i suoi leggeri progressi di adattamento. Ventesima posizione provvisoria e ancora evidenti problemi di traiettoria in certe curve. 16.07 Ancora undicesimo tempo per Dovizioso che, come spesso accade, non cerca mai davvero il limite nei Test ma si concentra sul lavoro sia in pista che ai box. 16.05 Rientrato Rossi ma, fonte Sky Sport, dovrebbe ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : i piloti cominciano a girare - è già battaglia verso il 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Vinales si issa in seconda posizione a 86 millesimi da Marquez, mentre Quartararo è sesto a 728 11.42 Inizia la giornata anche per Quartararo, mentre Vinales sale subito in quinta posizione Time to head out to work!#PETRONASmotorsports | #MotoGP | #ValenciaTest | #FQ20 | #FM21 pic.twitter.com/rLqqrXLkBE — PETRONAS SRT (@sepangracing) November 20, 2019 11.40 Tornano ai box Marquez ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15: “C’è tanto da lavorare ma la prima giornata è piuttosto positiva. Abbiamo provato un motore un po’ diverso che è l’evoluzione di un motore già provato in passato, qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto però andiamo un po’ meglio. C’è ancora un po’ da recuperare però anche come erogazione per le gomme la sensazione è buona. Non è ancora ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Una seconda sessione, dunque, importante per capire ancor di più le moto con gli aggiornamenti apportati. 9.55: Difficili da interpretare le prestazioni della Honda in un day-1 caratterizzato dalle cadute dei fratelli Marquez e di Stefan Bradl che hanno condizionato pesantemente il programma di lavoro del team giapponese.

MotoGp – È già tempo di pensare al Mondiale 2020 : l’entry list provvisoria dei piloti : Archiviata la stagione 2019, in MotoGp è già tempo di pensare al Mondiale 2020: ecco l’entry list provvisoria dei piloti Il 2019 è stato il trionfo della Honda, scuderia capace di dominare tutte e 3 le classifica di MotoGp centrando una strepitosa tripla corona, grazie sopratutto ai risultati e al talento di Marc Marquez, ancora una volta sul gradino più alto del podio. E il 2020? La prossima stagione, iniziata ufficialmente già ...

Fabio Quartararo MotoGp - Test Valencia 2019 : “Giornata positiva - non vedo l’ora di usare il motore 2020” : Fabio Quartararo ha ricominciato da dove ci aveva lasciato nelle ultime qualifiche della stagione 2019, ovvero dalla vetta della classifica. Nella prima giornata dei Test collettivi di MotoGP in programma a Valencia, il francese della Yamaha Petronas ha firmato il miglior tempo precedendo Maverick Vinales e Franco Morbidelli a Testimonianza dell’ottima prestazione collettiva odierna da parte della casa di Iwata. Quartararo, reduce da una ...

MotoGp - Test Valencia 2019 : Yamaha brillante nella prima giornata con Quartararo in testa - Rossi e Dovizioso al lavoro per il 2020 : Arrivano subito indicazioni molto interessanti nella prima giornata dei Test collettivi di Valencia riservata alla classe MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia, teatro dell’ultimo round della stagione 2019, sono scese per la prima volta in pista le MotoGP in versione 2020 con l’obiettivo comune per i team di raccogliere dati preziosi per il perfezionamento del pacchetto tecnico in vista dell’inizio della ...

LIVE Test MotoGp Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi 9° - Dovizioso 4°. Buone risposte sulle moto 2020 - comanda Quartararo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Rientrano in pista Dovizioso, Marquez, Rossi, P. Espargarò. 16.27 Valentino Rossi nono ma il Dottore ha girato tanto, ha lavorato bene e trae dati importanti anche se è l’ultimo dei yamahisti… 16.26 Marc Marquez è caduto in mattinata ed è dovuto restare fermo prima di girare con la moto della gara vinta domenica, poco spazio per lo spagnolo con la moto 2020 che ci riproverà ...