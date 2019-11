Lecco | stupra la moglie con un gruppo di amici e picchia il figlio minorenne | arrestato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Assieme a undi, hato lato il. Per questo i carabinieri hannoun uomo di 40 anni residente in un paese dell’Alto Lario, sul lago di, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale di. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia della donna che ha spiegato agli inquirenti che lei e il marito si stavano separando. La Procura di, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale dil’arresto del 40enne che ora è sotto sorveglianza nel carcere di. Sulla vicenda indagano anche i magistrati della Procura del tribunale dei minorenni visto il coinvolgimento deldella coppia che è già stato sentito dai carabinieri della locale stazione, a cui ha confermato quanto accaduto tra le mura domestiche. Per tutti l’accusa è violenza sessuale di, mentre ...

iconanews : Orrore a Lecco, stupra la moglie insieme a un gruppo di amici -