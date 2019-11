Cucchi | Gabrielli | “Mie parole non erano contro nessuno | serve cautela prima di esprimere

Caso Cucchi - Gabrielli : "Chi ha offeso dovrebbe chiedere scusa" : La sentenza sul Caso Cucchi dello scorso 14 novembre ha segnato una svolta storica. Per la prima volta, con la condanna a 12 anni di carcere per due carabinieri, è stato messo nero su bianco che l'ingegnere romano di 31 anni è deceduto a causa delle percosse subite mentre era in stato di arresto.Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009 e sono stati necessari dieci anni per accertare la verità su quel decesso. Nel corso di questo lunghissimo ...