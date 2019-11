Cosa c’è stasera in tv

Elisabetta Franchi : l’ultimo acquisto stupisce tutti! Cosa c’entra? La morte : Elisabetta Franchi intervista L’Assedio Questa sera, durante la nuova puntata del programma L’Assedio, che va in onda ogni mercoledì dalle 21:25 in poi sul canale Nove, Daria Bignardi ha intervistato Elisabetta Franchi. Una donna che, pur essendo partita dal nulla, ha avuto il coraggio di inseguire i suoi sogni e renderli realtà. La Franchi è […] L'articolo Elisabetta Franchi: l’ultimo acquisto stupisce tutti! Cosa ...

Tottenham - le prime parole di Mourinho : “Qui c’è il miglior stadio al mondo. Ecco Cosa posso promettere” : “Non potrei essere più felice e non vedo l’ora di affrontare la sfida”. Sono le prime parole di José Mourinho, ai microfoni ufficiali del club, da nuovo allenatore del Tottenham. “cosa posso promettere? Passione, vera passione. Passione per il mio lavoro, ma anche passione per il club. E’ quello che ho fatto per tutta la mia carriera e farò, ovviamente, di tutto per portare gioia a tutti coloro che amano ...

“Più bella Cosa non c’è”. Sinisa Mihajlovic - una notizia grandiosa : la foto (e la gioia) della moglie Arianna : “Più bella cosa non c’è, siamo di nuovo a casa”. Così la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, commenta la foto scattata fuori dall’ospedale di Bologna e apparsa sul suo profilo Instagram che ha fatto subito il giro della rete. Nello scatto il tecnico serbo, ex allenatore di Milan, Torino, Fiorentina e Catania abbraccia e bacia la consorte, che sorride. Mihajlovic ha completato il terzo ciclo di cure e potrà dunque tornare a casa. ...

Cosa c’entra il poliziotto del malware Exodus con un porto fantasma in Calabria : (foto: Getty Images) “Lo chiamiamo con vari soprannomi, tra i quali Alì e Prodigio”, spiega il procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciolla ai pm salernitani che lo interrogano nell’ambito dell’indagine sul malware Exodus. Sta descrivendo un farmacista di Cosenza, Graziano Santoro, che non è co-indagato ma che compare in alcune intercettazioni. A parlare di lui sono Facciolla e il poliziotto Vito Tignanelli, coinvolto nello scandalo sul ...

Cosa c’è di bello oggi sul Play Store? Una pioggia di offerte su app e giochi Android : Mentre c'è chi si prepara al Black Friday, sul Play Store arriva una bella pioggia di sconti su app e giochi Android: sono più di 40 i titoli in offerta L'articolo Cosa c’è di bello oggi sul Play Store? Una pioggia di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è stasera in TV : Un film su Adriano Olivetti, un concerto per celebrare i dieci anni di carriera del gruppo Il Volo e i soliti programmi del martedì

Equità o mediocrità? Cosa c’è dietro al nuovo corso del Pd? : Nonostante un parterre più da orgoglio post-figgicciotto che da partito di governo, la Convention del Pd a Bologna e la legge finanziaria hanno tra loro una coerenza di fondo. Ciò permette una prima valutazione della linea economica generale del “nuovo corso” del Pd. Gli stessi sostenitori della manovra invitano a guardarne il “segno”. Ciò che risalta è, dal lato della teoria, la ...

Cosa c’è stasera in TV : La nazionale maschile di calcio, Report e, tra i film, "Sette anime", un cinepanettone e una storia di vendetta nel vecchio West

Che Tempo Che Fa - Fazio ironizza con la Carrà sulla concorrenza : «Se vuoi ti faccio vedere Cosa c’è su Rai1 la domenica sera» – Video : Che Tempo Che Fa Il trasloco su Rai2 – con conseguente drastico calo di ascolti – proprio non va giù a Fabio Fazio. Non passa una settimana che, all’interno di Che Tempo Che Fa, non ci sia un’allusione o una frecciata inerente all’ennesimo cambio di rete. Il pretesto l’ha offerto ieri Raffaella Carrà che ha simpaticamente ironizzato sulla concorrenza ‘messa in piedi’ da Carlo Freccero per A ...

Ius soli e decreti sicurezza : Cosa c’è dietro la sfida di Zingaretti a Salvini : La svolta arriva quasi a sorpresa dal palco di Bologna: Nicola Zingaretti sceglie di inviare un segnale forte al suo popolo e di sfidare il leader leghista proprio sul terreno più scivoloso, quello dell'integrazione e dell'accoglienza. Una decisione importante, nel pieno della discussione sulla collocazione del Partito Democratico.Continua a leggere

Un uomo capisce da rumori strani che nella sua soffitta c’è qualCosa di anomalo ma quando scopre Cosa li provoca rimane inorridito : Un uomo, Bob viveva con la moglie in una casa molto vecchia con una soffitta . Da diverso tempo i due sentivano che dalla soffitta provenivano dei rumori strani ma in un primo momento pensavano si trattasse di scricchiolii dovuti alla vetustà della abitazione. Con il passare del tempo, però, questi strani e inquietanti rumori aumentavano tanto che l’uomo decise di salire sulla soffitta e capire cosa stesse accadendo. L’uomo pensava, nella ...

Grillo - sito pro Raggi : «Ecco Cosa ha fatto». (E c’è anche il flop del Giro d’Italia) : La pagina ospita un lungo elenco (214) di quelli che secondo il cofondatore del Movimento 5 stelle sono gli obiettivi centrati dalla sindaca dal 2016 al 2019 nella Capitale: restano fuori dalla lista l’emergenza rifiuti e il dossier sullo stadio della Roma

Ex Ilva - Cosa c’è nell’esposto dei commissari alla procura : “Da Arcelor danni all’economia del Paese”. È un reato punito fino a 12 anni : Fermare gli impianti di uno stabilimento strategico per l’economia nazionale equivale a distruggerli danneggiando così non solo gli interessi dell’impresa, ma l’economia di un intero Paese. È questa una delle accuse mosse dai commissari straordinari dell’Ilva che poche ore fa hanno depositato nelle mani del procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone un esposto nel quale hanno segnalato “fatti e ...

Emanuele Filiberto parla del video virale di Netflix : “Vedere Cosa ha suscitato dimostra che in Italia c’è un grande disagio” : “Buonasera a tutti gli Italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”. Questo il videomessaggio pubblicato su Twitter nel quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia annunciava il ritorno dei reali. Dopo un’intera giornata, quella del 15 novembre, in cui in molti si sono domandati ...