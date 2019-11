CorSport | non è il cambio di modulo che può far svoltare il Napoli

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

CorSport : il Napoli ha bisogno di due Allan - ma non quello visto finora : Modificare, sistemare, mettere a posto le situazioni non è sempre facile, eppure il mercato di gennaio potrebbe avere quest’anno un’importanza fondamentale per sistemare evidenti lacune che si sono aperte nel nostro campionato. Anche il Napoli si mette ovviamente in fila per il mercato di “riparazione”. SecondoPolverosi sul Corriere dello Sport ciò che serve alla formazione azzurra per poter ritrovare equilibrio è ...

CorSport : De Laurentiis non cederà nessuno a gennaio : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport cambia le carte in tavola e le rimescola anche. Stop alla cessione dei cosiddetti capi rivolta. Il Napoli ha tutt’altre intenzioni a gennaio Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti rivoltosi di un ammutinamento che appartiene a tutti, non a quattro o cinque, e che verrà affrontato con le modalità consentite dal regolamento, attraverso multe da definire e che ora la mediazione ...

CorSport : Fabian Ruiz - il calo che non ti aspetti : Il calo che non ti aspetti, scrive il Corriere dello Sport, quello dei gioiellini del Napoli che da un anno all’altro sembrano aver perso tutta la forza e incisività in campo. Sta succedendo anche a Fabian Ruiz, il talento che Ancelotti e Giuntoli avevano strappato alla Spagna per 30 milioni e che adesso Real Madrid e Barcellona reclamano a gran voce sarà che la bussola del centrocampo lo ha mandato in tilt – in mezzo, a sinistra, a ...

CorSport sul braccio di Lerager : si vede anche in tv - ma arbitro e Var dicono che non basta : È chiaro che dopo la prestazione degli azzurri di ieri ci siano valutazioni più ampie da fare, ma non ci si può esimere dal discutere sull’episodio di ieri sera relativo al rigore non concesso al Napoli. anche il Corriere dello Sport concorda sul fatto che Calvarese sbaglia clamorosamente e che era rigore il tocco di braccio di Lerager sulla punizione di Mertens al ’58 di Napoli-Genoa. Mano che si vede anche in tv di Lerager, ma ...

Il CorSport : “Per ora Ancelotti non rischia - De Laurentiis in America ” : Il Corriere dello Sport che per il momento Carlo Ancelotti non rischia la panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo Ancelotti, a una panchina che resta solida, ma c he certo rischia di cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che De Laurentiis pare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà ...

Il CorSport : “Il Napoli si è dissolto - Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” : Il Napoli si è dissolto. “Ancelotti e la grande crisi” titola il Corriere dello Sport. È l’editoriale di Alberto Polverosi che comincia così: E ora che succede? Il Napoli non c’è più. Il suo allenatore, l’uomo delle tre Champions, il leader calmo fuori ma furibondo dentro, non è stato capace di tracciare una strada che portasse fuori dalla crisi. La squadra si è dissolta, fra paure, tormenti, rotture, rivolte, rabbie represse ...

CorSport : il calcio di Balotelli al razzismo non ha cambiato niente : Se abbiamo pensato anche solo per un attimo che quel calcio al pallone di Balotelli, a Verona, potesse cambiare qualcosa, siamo stati smentiti dai fatti. Lo scrive Marco Evangelisti sul Corriere dello Sport. “Siamo punto e a capo. Balotelli aveva chiesto giustizia, con quel calcio nel vuoto. In tanti avevano chiesto giustizia. Hanno ottenuto un frammento di Bentegodi chiuso. Quelli che hanno sbavato offese, quelli che non s’indignano, se ...

CorSport : «Non ne parliamo più» il colpo di spugna di Ancelotti per riportare la serenità : Ancelotti sa che non c’è arma migliore per risolvere, o almeno tentare di risolvere, le situazioni come questa della saggezza. Una saggezza dispensata in pillole, sparsa intorno e lasciata attecchire e sbocciare. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro fugace, rapido tra l’allenatore e la squadra, poche parole «Non ne parliamo più». Riprendete il pallone, ragazzi e sistematelo al centro del campo e dei pensieri: Napoli-Genoa è ...

CorSport : dimettersi non è mai stata una possibilità per Ancelotti : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport si sofferma su Carlo Ancelotti, il leader calmo per eccellenza che martedì notte si è ritrovato in una situazione che non avrebbe mai immaginato potesse capitargli è lapalissiano che qualcosa di enorme sia capitato, come mai in vita sua: non l’aveva sfiorato l’idea e neanche immaginata, che potesse accadere proprio a lui, il più Grande o uno dei più Grandi, di ritrovarsi nel caos più assordante, ...

CorSport : troppa tensione - Ancelotti ha preferito non parlare : Non è stato semplice per il Napoli giocare la partita contro il Salisburgo dopo una settimana in cui è successo di tutto, scrive il Corriere dello Sport. Dall’Atalanta all’Olimpico fino alla decisione del ritiro da parte di De Laurentiis. La squadra è stata assalita dal senso di fragilità, dalla “paura di rovinare tutta una stagione, subito, già da novembre”. Napoli-Salisburgo è stata un tormento per tutti, anche per Carlo Ancelotti, “che ad un ...

CorSport : la rabbia di Ancelotti nello spogliatoio. “Non si può essere così pigri” : La partita contro la Roma di sabato, con la sconfitta maturata, ha imbestialito Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico ha soffocato la rabbia sul pullman dove si è accomodato a fine partita, lasciando al figlio Davide la gestione dei dettagli, ma ieri mattina si è chiuso nello spogliatoio con la squadra per analizzare la sconfitta. Insieme a lui c’era Giuntoli, che è apparso infastidito. Ancelotti avrebbe detto ai suoi che ...

La moviola del CorSport : giusto non dare rigore per il braccio di De Ligt : Nella rubrica dedicata alla moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica buona la prestazione dell’arbitro Doveri in Torino-Juventus. Una partita molto nervosa, con grandi pressioni e tante proteste che il direttore di gara è riuscito a tenere a bada e un giudizio corretto sul braccio di De Ligt. Non era rigore. Un episodio, scrive, molto simile a quello di Lecce, dove andava punito. Ieri, invece, il braccio dell’olandese ...

CorSport : Ancelotti si rassegni. Giacomelli non avrebbe cambiato idea - al Var. Ha deciso Banti : In sette giorni tre arbitri hanno deciso il risultato di una partita vedendo in campo qualcosa che alla maggioranza delle persone è sembrata assurda, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Con la differenza che, in uno dei due casi, quello che ha avuto come protagonista lo scozzese Collum (Roma-Borussia), non c’era l’aiuto della tecnologia. Negli altri due, ovvero Guida per Fiorentina-Lazio e Giacomelli per Napoli-Atalanta, le ...