Milan | Calhanoglu | “Bayern? Stavolta non potrei dire di no”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Se il Bayern tornasse da me ad un certo punto, allora certamente noni di no”. Così Hakan, centrocampista del, intervenuto ai microfoni di Sport Bild per parlare del suo futuro. “Sono cresciuto in Germania e da un punto di vista sportivo è un obiettivo poter giocare per il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund o un altro grande club lì”, ammette. Sull’interesse del Bayern Monaco nel 2014, il giocatore rossonero ricorda: “È stato importante che mi abbiano cercato, ma a quel tempo le posizioni in fascia con Arjen Robben e Franck Ribéry erano consolidate e loro erano amatissimi anche dal popolo. Per me sarebbe stato difficile”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: “Bayern?...

