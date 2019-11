MANOVRA Investimenti | zero | e tasse | ecco svelato il bluff del governo

MANOVRA - Renzi : “Il problema non è la legge di bilancio ma l’incertezza sugli investimenti” : Renzi lancia un'iniziativa a Torino il prossimo 15 novembre, 'Shock! Le proposte di Italia vive per rilanciare l'economia': "La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti".Continua a leggere

MANOVRA : Gualtieri - ‘Paese che non investe non cresce - ora più risorse per investimenti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali”. Così il ministro Dell’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa Manovra “ci ...

MANOVRA 2020/ Investimenti e lavoro - le assenze che pesano sulla crescita : MANOVRA 2020, all'interno del Governo Conte-2 non mancano dissensi e questo genera incertezza che certamente non aiuta la crescita del Paese

MANOVRA - il ministro Costa : “11 miliardi di euro di investimenti ‘green’ in tre anni. Aspettativa è che crescano” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimitre anni investimenti green per undici miliardi“. A dirlo, ospite dell’Ansa, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riferendosi al Documento programmatico di bilancio collegato alla Manovra. “Penso che in Italia si debbano creare le Zea, Zone economiche ambientali: sono i parchi, che producono ...

MANOVRA - le misure ‘green’ : tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e taglio dei sussidi dannosi. Investimenti per 55 miliardi in 15 anni : Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La ‘plastic tax‘ entra nella Manovra, nell’ambito del patto per l’ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già ...

MANOVRA - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

MANOVRA : Conte a sindacati - sbloccare investimenti e accelerare spesa : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Un’altra direzione del governo è quella di sbloccare gli investimenti e accelerare la spesa”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando i sindacati Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi.L'articolo Manovra: Conte a sindacati, sbloccare investimenti e accelerare spesa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rebus MANOVRA - ritocchi Iva o stretta sugli sconti fiscali. Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : Rebus Manovra nell'anti-vigilia del Cdm per l'aggiornamento del Def. L'asticella del deficit varia tra 2,1 e 2,2%, con il sogno 2,3, cioè tra 11 e 13 miliardi di...