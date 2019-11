Giustizia:prescrizione, nessun accordo

Fumata nera all'sullaal vertice sullache si è svolto a tarda serata a Palazzo Chigi "Ci sono posizioni diverse. Non ci sono sufficienti garanzie processuali", sottolineano gli esponenti del Pd al tavolo. Il Pd, rilevano ancora, "è convinto che bisogna fare di tutto perché le prescrizioni dei processi non si verifichino e che i procedimenti siano rapidi". Via libera invece al processo civile. Per il ministro Bonafede "questa riforma dimezzerà i tempi del processo".(Di mercoledì 20 novembre 2019)