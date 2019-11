Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi Asl 2019 | tutte le procedure pubblicate

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nelle Gazzette Ufficiali sono tanti i bandi deinelle Aziende Sanitarie Locali e nelle altre strutture del sistema sanitario italiano. Le mansioni per ogni profilo sono molto differenti: glisvolgono funzioni d’ufficio mentre isono figure intermedie tra esecutivi e dirigenti, quindi hanno una preparazione specialistica e una discrezionalità operativa. Ad esempio:: archiviazione, organizzazione, stesura di documenti, contabilità, assunzioni, logistica, gestione e coordinamento d’ufficio;: studio e programmazione di attività amministrative, economico-finanziarie, tecnico-progettuali, culturali, di coordinamento e vigilanza con redazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti dell’unità operativa di lavoro. In questo articolo ...

