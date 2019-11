Botta e risposta Salvini-Suso | polemiche inutili | come i social aiutano a gettare benzina

La7 - Botta e risposta tra Sallusti e il leader delle Sardine : “Fatelo dire ai grandi che Salvini è male assoluto”. “È uomo fragile - lo abbiamo battuto” : botta e risposta a DiMartedì, su La7, tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e uno dei leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori. “Non avete un progetto politico – ha detto il giornalista ospite di Giovanni Floris – e abbiamo visto che fine hanno fatto i movimenti senza un’idea politica, come i girotondi. In più fate attenzione a pensare che Matteo Salvini sia il male assoluto. Questo lasciatelo ...

Botta e risposta Salvini-Suso. "Babbo Natale ti porti la velocità". Il milanista replica : "A te la voglia di amministrare meglio" : Un Botta e risposta inaspettato. In un post su Instagram il Milan ha augurato buon compleanno a Suso, calciatore spagnolo in forza ai rossoneri. A replicare, immediatamente, è stato l’ex vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”, è stato il commento ironico del leader ...

Salvini-Suso - scintille! Botta e risposta al veleno sui social [FOTO] : Cosa c’entrerebbero, se messi vicini, Matteo Salvini e Suso? Apparentemente niente. I loro nomi, uno accanto all’altro, sembrano non aver nesso. Sembrano, perché poi c’è il Milan. Di cui il primo è tifoso e in cui il secondo gioca, con risultati ultimamente un po’ deludenti. E così, sui social network, nasce un Botta e risposta al veleno. Il club rossonero, sul profilo ufficiale Instagram, fa gli auguri al suo ...

Ancelotti-Rizzoli - Botta e risposta : “Devono decidere gli arbitri e non il Var” : L’ incontro di Roma tra calciatori, dirigenti e arbitri ha visto anche un acceso confronto tra l’allenatore e il designatore su quanto accaduto in Napoli-Atalanta. Uno dei momenti più interessanti, come riporta l’emittente satellitare Sky, dell’ incontro tra allenatori, capitani, dirigenti e arbitri tenuto a Roma, è stato il botta e risposta tra l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, e il designatore, Nicola ...

Calcio - Botta e risposta tra Ancelotti e Rizzoli : “Partite decise dal Var - è sbagliato. È l’arbitro a dover scegliere” : “Avete sbagliato in Napoli-Atalanta?”, chiede il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, al designatore Nicola Rizzoli durante l’incontro a Roma tra arbitri, allenatori e calciatori. “Certamente”, è la risposta di Rizzoli. “Il problema è uno solo. Il problema è che vogliamo sapere chi arbitra le partite, l’impressione mia è che alcune partite le decide il Var, ma è l’arbitro che le deve decidere”, rincara Ancelotti. “Arbitri ...

Oscar Branzani contro Eleonora Rocchini : Botta e risposta al veleno : Eleonora Rocchini attaccata duramente da Oscar Branzani di Uomini e Donne: “Io diffamato!” Eleonora Rocchini, in queste ultime ore, è finita in un incredibile ginepraio mediatico. Il motivo? Ieri la sorella di Oscar Branzani ha rivelato su instagram che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe tradito suo fratello con il suo ex compagno. Una rivelazione che ha sconvolto un po’ tutti i fan. Tuttavia la ragazza si è ...

Il Botta e risposta a Live - poi Barbara D’Urso perde la pazienza : “Allora vai a casa!” : Un botta e risposta con la conduttrice che non è passato inosservato quello andato in scena nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Protagonista, per la seconda settimana di fila, Paolo Brosio che, a proposito dei precedenti, è intervenuto nel bel mezzo dello spazio dedicato all’intervista esclusiva di Heather Parisi per fare una precisazione. Brosio voleva spiegare il malinteso sulle sue dichiarazioni della settimana scorsa. Nel ...

Domenica Live - acceso Botta e risposta tra Barbara d’Urso e Kiko Nalli : “Sei aggressivo” : La conduttrice e il suo ospite hanno discusso animatamente del presunto tradimento che l'hair stylist avrebbe subito dalla...

Barbara d’Urso e Kikò Nalli - nervi tesi a Domenica Live : Botta e risposta : Barbara d’Urso e Kikò Nalli, nervi tesi a Domenica Live Kikò Nalli e Barbara d’Urso, si alzano i toni. A Domenica Live l’ex marito di Tina Cipollari è stato protagonista di ripetuti botta e risposta con la conduttrice mentre si è parlato del tanto chiacchierato caso Ambra Lombardo-Gaetano Arena. Il primo attrito si è verificato […] L'articolo Barbara d’Urso e Kikò Nalli, nervi tesi a Domenica Live: botta e risposta ...

Gianni Morandi/ Botta e risposta con Celentano : 'Io so mettere tutti d'accordo - tu..' : Gianni Morandi questa sera ospite ad "Adrian" di Adriano Celentano. Ecco qualche piccola anticipazione che il cantante ha condiviso su Facebook.

Silvia Tirado e Gabriele Pippo si sono lasciati : duro Botta e risposta su Instagram : Silvia Tirado e Gabriele Pippo si lasciati. Sebbene la coppia aveva deciso di uscire insieme da Temptation Island Vip, i due non sono riusciti a colmare le lacune nel loro rapporto e le troppe divergenze caratteriali. Nelle scorse ore la Tirado si era resa protagonista di uno sfogo al vetriolo verso il suo compagno. La giovane aveva lamentato di essere trascurata, poiché il figlio di Pippo Franco dedicava parte del suo tempo solo ed ...

Duro Botta e risposta tra Casaleggio e Garante della privacy su Rousseau : La decisione del Garante della privacy di multare la piattaforma Rousseau perché non garantisce la sicurezza del voto degli iscritti è stata “una questione sostanzialmente politica”. Lo dichiara Davide Casaleggio, intervistato in esclusiva da Alessandro Giuli all’interno della Casaleggio Associati per Povera patria, il programma di Rai2 in onda stasera in seconda serata. Casaleggio afferma di non voler replicare ...

Botta e risposta tra Fabio Volo e Andrea Vianello che rivendica : "Ho cancellato io il suo programma... ne sono orgoglioso" : "In questa intervista a Libero di oggi, Fabio Volo si stupisce ancora oggi che il suo programma su Raitre venne sostituito da Gazebo senza motivo. Ammetto, sono io il colpevole. Ho puntato su Zoro, Makkox e company, e ne sono orgoglioso. Mi sa che era un buon motivo. Eh, sì...". Così Andrea Vianello 'risponde' via Twitter a una frecciatina arrivata da Fabio Volo a mezzo intervista rilasciata a Libero, in edicola oggi, 8 novembre 2019. ...

Sei bellissimo - Sono sposato : quel simpatico Botta e risposta del principe Harry con una studentessa : Non tutti sanno che il principe Harry è un grande appassionato di rugby e perfino presidente onorario dal 2017 della RFU, la Federazione Rugby dell’Inghilterra. Una carica, quest’ultima, “ereditata” dalla regina Elisabetta. Per questi motivi, come riporta il Telegraph, Harry non avrebbe perso per (quasi) nulla al mondo la partita finale del Rugby World Cup, disputatasi lo scorso 2 novembre in Giappone. In campo c’erano le sue due squadre “del ...