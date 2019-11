Pensioni | Opzione Donna confermata ancora per un anno | a rischio l' Ape volontaria

Pensioni anticipate : lavoratore del 1955 escluso da quota 100 ha opzione uscita a 64 anni : Per un lavoratore 64enne che non ha i 38 anni di contributi necessari per andare in pensione anticipata a quota 100 l'alternativa di uscita è rappresentata dalla pensione di vecchiaia o, al verificarsi di determinate condizioni contributive, dalla pensione anticipata contributiva proprio all'età di 64 anni. E' questa la risposta che ha ricevuto un lavoratore dopo aver inviato un quesito all'esperto di Pensioni de La Repubblica in base alla ...

Pensioni - dopo la proroga di Ape e Opzione donna subito il round con i sindacati : In parallelo al varo della manovra riapre il cantiere previdenza con l’obbiettivo di trovare una soluzione allo scalone che si apre nel 2022 alla fine della sperimentazione di Quota 100

Pensioni - Spadoni : (M5s) : ‘Opzione donna nella Legge di Bilancio’ : Oltre alla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100 anche la proroga del regime sperimentale di Opzione donna troverà spazio nella Legge di Bilancio 2020. Lo ha assicurato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo ha confermato oggi, con un post e un video su Facebook, la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni. “Un’ottima notizia: la proroga di Opzione donna – ha detto la deputata del ...

Pensioni ultima ora : Ape social e Opzione donna confermate nel 2020 : Pensioni ultima ora: Ape social e Opzione donna confermate nel 2020 Pensioni ultima ora – Dopo settimane di indiscrezioni, ecco le notizie ufficiali relative alla prossima manovra diramate direttamente dalle fonti ufficiali di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 15 ottobre 2019, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. A margine della riunione sono state comunicate ...

Pensioni anticipate : ipotesi uscita quota 100 con calcolo contributivo come opzione donna : Arriva una nuova analisi sulle domande di uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 a partire dal 2022, anno in cui la misura Pensionistica dovrebbe aver terminato la propria sperimentazione. L'alternativa a come è stata varata quota 100 per il triennio 2019-2021 potrebbe essere una flessibiltà in uscita "a pagamento", con il ricalcolo contributivo, accompagnata da una rete di protezione garantita dalle Pensioni Ape social per determinate ...

Pensioni e LdB2020 - pressing del CODS per la Q100 rosa e l'Opzione Donna : Il confronto con le parti sociali sulle misure di flessibilità previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio 2020 prosegue con toni accesi, mentre si avvicina sempre di più l'avvio della relativa discussione parlamentare. Il nuovo esecutivo giallo-rosso ed il Parlamento dovranno infatti occuparsi di confermare le nuove Pensioni flessibili tramite l'ormai nota quota 100, ma anche di prorogare le Pensioni anticipate tramite opzione ...

Riforma Pensioni e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...

Pensioni : Comitati in pressing su salvaguardia esodati - opzione donna - Quota 100 rosa : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 settembre 2019 vedono proseguire il pressing dei Comitati dei lavoratori in favore di coloro che rimangono ingiustamente esclusi dalle salvaguardie e dalle tutele previdenziali. È il caso dei lavoratori esodati, che preparano due nuovi presidi per il prossimo 9 ottobre. Ma lo stesso si può dire per le lavoratrici che da tempo chiedono la proroga dell'opzione donna, il riconoscimento del lavoro di cura e ...