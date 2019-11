M5s | Fattori | “Di Maio va messo in discussione | altrimenti il progetto fallisce Io passo

Elena Fattori lascia il M5s. Ma i numeri della maggioranza non cambiano : "Resto convintamente in maggioranza". Lo sottolinea all'Agi la senatrice Elena Fattori, che oggi ha deciso di uscire dal Movimento 5 stelle, a chi le chiede quali siano le sue prospettive politiche. Restano a saldo invariato i numeri della maggioranza al Senato. Fattori, infatti, vuol far parte "convintamente" della coalizione di Governo. A guardare da vicino il pallottoliere di palazzo Madama, infatti, i numeri dei gruppi sono i seguenti: ...

La senatrice Fattori lascia il M5s e passa al Gruppo Misto : «Sono stata abbandonata» : «Oggi passo al Gruppo Misto, ma continuo a sostenere il Governo. Non ho lasciato il Movimento 5 stelle, non ho abbandonato la nave, ma è il capitano che mi ha lasciata senza pane e...

L’addio di Elena Fattori al M5s : “Movimento mi ha abbandonata - il potere cambia le persone” : Elena Fattori, da sempre tra i non allineati del suo partito, ha detto definitivamente addio al Movimento 5 Stelle per iscriversi al gruppo Misto. La senatrice assicura il suo sostegno al Governo, ma accusa il Movimento di averla isolata e lasciata in una situazione di continua incertezza: "Non ho abbandonato la nave - sostiene - ma è il capitano che mi ha lasciata senza pane e acqua".Continua a leggere

Fattori e Grassi lasciano il M5s E Morra lancia l'assalto a Di Maio : Elena Fattori annuncia il suo addio al M5s. Ma anche il senatore Ugo Grassi è in procinto di seguirla. E Morra promuove incontri sull'identità del M5s. In discussione la leadership di Di Maio Segui su affaritaliani.it

M5s : Fattori - ‘abbandonata da Movimento passo al Misto - sostegno a governo’ (2) : (Adnkronos) – “Non ho lasciato, ma sono stata lasciata. Sono stata isolata -lamenta Fattori- perfino sul territorio che mi ha dato mandato per portare avanti un programma che di certo non abbandono. Lo sottoscrissi allora e oggi continuerà ad essere una guida. Non ho potuto partecipare alle iniziative locali per la campagna elezioni europee ed amministrative, sebbene sia stata la seconda più votata a livello nazionale alle ...