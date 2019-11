Lettera alle donne comuni La lotta contro il maschilismo non è finita

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Ogni anno scrivo unaaperta al Nostro Legislatore. Unaaperta perché non è mia intenzione concluderla in maniera esplicita ma solo stimolare la riflessione e far venire dei dubbi a chi ha solo convinzioni. Quando questo dubbio riguarda i diritti dellela riflessione va oltre un semplice dubbio e si protrae per un tempo illimitato e verso soggetti non definiti o definibili.Questa non sarà né la prima né l’ultimaaperta in tema die io che la scrivo non mi descrivo come una femminista, né nel campo professionale né in quello personale, ma vedo sempre più, attorno a me, unsubdolo che si nasconde dietro l’apparenza di un perbenismo culturale (il che ritengo sia peggiore delspudorato).Spesso alla tv si sente millantare “molte di più lecon ...

IsraelinItaly : In seguito alle minacce antisemite contro la sopravvissuta alla Shoah, Sen. Liliana Segre, il Presidente Rivlin le… - ansacalciosport : San Siro, Comune scrive a Inter e Milan. Lettera alle due società per rispondere ad alcuni quesiti | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - San Siro, Comune scrive a Inter e Milan Lettera alle due società per rispondere ad alcuni quesiti -