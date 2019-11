Ius soli | la svolta cubana del Pd Retroscena dal Nazareno | Dobbiamo

Stefano Bonaccini scarica lo Ius soli : frecciatina a Nicola Zingaretti prima delle regionali : Nicola Zingaretti è messo all'angolo non solo dagli alleati di governo, ma anche dai suoi stessi compagni. La sparata sullo Ius soli ha innervosito un po' tutti. D'altronde Luigi Di Maio non ha così torto: in un momento per l'Italia estremamente critico (il caso dell'ex Ilva e il disastro a Venezia

Insegnanti in prima fila per lo Ius soli : Il 20 novembre ricorrono i trent’anni della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’occasione per mobilitarsi di nuovo in favore della cittadinanza per i figli di famiglie immigrate. Leggi

Otto e mezzo - la Gruber sembra Salvini. Inchioda il ministro Pd : "Ma lo Ius soli è davvero la priorità?" : Per una sera, per qualche secondo, Lilli Gruber ricorda (quasi) Matteo Salvini. Svolta imprevista a Otto e mezzo, dove l'ospite è Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia del Pd. Dopo una puntata passata a parlare di manovra, sugar tax, tassa sulle auto aziendali e altre amenità, la conduttrice dec

Paolo Mieli svela il bluff del Pd sullo Ius soli : "Una pagliacciata - cosa farà davvero cadere il governo" : "Il Pd non può usare lo Ius soli per minacciare il voto, è una pagliacciata". Secondo Paolo Mieli, ospite di Omnibus su La7, la questione della cittadinanza ai figli degli immigrati sollevata dal segretario Nicola Zingaretti è un bluff politico destinato a cadere nel nulla. Leggi anche: "I bambini c

Nicola Zingaretti - il retroscena sullo Ius soli : serve a far fuori Di Maio - il Pd vuole Fico : In tanti si chiedono perché Nicola Zingaretti, in un momento delicatissimo come questo, abbia rispolverato la proposta dello Ius Soli. Per molti quell'idea di concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri è un sostanziale bluff. Lo stesso Paolo Mieli, ospite a Omnibus, ha

Ius soli - Bonaccini : “È importante ma ora le priorità sono piano prevenzione dissesto idrogeologico e modifica della plastic tax” : “La proposta fatta Zingaretti alla convention Pd di Bologna per far approvare lo Ius soli? Quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. Ma proprio perché ieri eravamo a Bologna forse non si è calibrato bene il tono sugli argomenti. Servivano, cioè, toni che mettessero al centro altre questioni, oltre allo Ius soli. Con quello che sta accadendo in queste ore io credo che le priorità siano altre“. sono ...

Regionali Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) : “Ius soli? Priorità sono dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax” : “Ius soli? Le due Priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”. Il presidente Pd della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini frena sulla riforma della cittadinanza. Dopo che il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervenendo ieri a Bologna per la direzione del partito, ha ...

Ius soli e ius culturae nell’agenda di governo - scontro Pd - M5S : Allo stato attuale entrambi i diritti non sono riconosciuti in Italia, dove vige lo ius sanguinis. Il disegno di legge naufragato al Senato nel 2015. Nel 2018 sono meno di 113 mila acquisizioni di cittadinanza

Ius soli - Pizzarotti : “Di Maio sconcertato? Non so quanti giorni reali abbia lavorato in vita sua - ma gli ricordo che si possono fare più cose insieme” : “Di Maio si dice sconcertato dalla volontà dem di far approvare lo Ius soli? Non so quanti giorni reali abbia mai lavorato in vita sua, ma ricordiamo e spieghiamo al candido Di Maio, una delle anime di destra del M5s e questo è evidente, che si possono fare anche più cose insieme. Peraltro, questo non è un tema legato a manovre fiscali, ma è solo una tematica di buon senso “. E’ la stoccata rifilata nel corso della trasmissione ...

Ius soli e ius culturae - di cosa parliamo e su cosa sta discutendo il governo : Il dibattito sullo ius soli e sullo ius culturae è ripreso ieri, dopo che il Partito Democratico ha sollevato ancora una volta la necessità di ridiscutere la legge. Luigi Di Maio ha detto che la proposta di legge non è nel programma del governo giallo-rosso. In realtà uno dei punti del testo recita così: "Il governo promuoverà una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova generazione, rimuovendo tutte le forme di ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

