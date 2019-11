Femminicidi | nel 2018 uccise 142 donne In aumento le denunce per violenza sessuale

Femminicidio - nuovo record in Italia : nel 2018 uccise 142 donne : Il rapporto dell’Eures su femminicidi in Italia segnala nuove vette drammatiche per la violenza di genere nel nostro Paese. La maggior parte dei delitti contro le donne avviene in ambito familiare e spesso a uccidere è proprio il partner o l'ex compagno. Nel 28% dei casi erano noti precedenti maltrattamenti a danno delle vittime.Continua a leggere

Femminicidio - a Bari uccise la campagna e nascose il corpo nell'armadio : condannato a 22 anni : Donata De Bello fu uccisa con una coltellata alla giugulare. Marco Basile avvolse il corpo in un cellephane e poi in un tappeto e bloccato con la corda e chiuso nell'armadio della camera da letto