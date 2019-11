Zingaretti parla di ius soli | M5S non avrebbe gradito | ' Mezzo Paese è sott' acqua'

Governo - Di Maio : “Il maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Pd : Speranza - ‘Zingaretti parla di rifondazione - voglio avere fiducia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Dalla piazza di Bologna arriva un messaggio: ‘Cambiate’. Ed è rivolto a tutti. A noi, ma anche al Pd che resta la forza più grande di questo campo. Di fronte alla portata dei cambiamenti avvenuti non ci si può rinchiudere in una logica difensiva. E’ arrivata la scissione di Renzi ed è stato un altro pezzo del cambiamento di questo quadro”. Lo dice Roberto Speranza ...

Governo - Zingaretti : “Logoramento continuo da Renzi? Manovra va difesa insieme. Luogo di dibattito è il Parlamento” : Prima gli attriti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi l’emendamento annunciato su Quota 100 e gli attacchi su plastic tax e l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi lancia l’assalto pure sul cuneo fiscale, riforma voluta dal Pd, con un emendamento in preparazione per far slittare dal 1 luglio al 1 ottobre il taglio per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Una mossa ...

Zingaretti contro Boschi : “Quando si parla male degli altri è perché si hanno poche idee” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, risponde all'esponente di Italia Viva, Maria Elena Boschi, non risparmiando un chiaro attacco: "Il consenso si conquista sulla base delle proprie idee e non criticando gli altri dicendo cose non vere, parlando male degli altri. parlare male degli altri significa avere poche idee e logorare le alleanze".Continua a leggere

Taglio parlamentari è legge - patto a cena Di Maio-Zingaretti per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio temono per il taglio ai parlamentari : chi potrebbe far loro una "sorpresa" : Alle cinque della sera di martedì prossimo, in una manciata di secondi, potrebbe materializzarsi una sorpresa: la riforma che riduce il numero dei parlamentari, potrebbe non avere abbastanza voti e mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa. Proprio per questo Pd e Cinque stelle - racconta La Stam

Riforme : Della Vedova - ‘Zingaretti e Renzi fermino taglio parlamentari’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘La maggioranza ripercorre il canovaccio sperimentato delle continue liti interne alla maggioranza: che se ne parli (anche) male ma che se ne parli! Da Pd e Italia Viva solo silenzio, invece, sul voto che martedì cambierà gli equilibri costituzionali mutilando la Carta fondamentale senza alcuna serietà e solo in ossequio alla ideologia antipolitica e antiparlamentare del Movimento 5 Stelle”. Lo ...

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – "Rispetto a questa scelta", il taglio del numero dei parlamentari, "dobbiamo costruire garanzie di tutela delle regole democratiche e sicuramente una nuova legge elettorale che scriveremo con gli alleati". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3.

Striscia la Notizia demolisce Nicola Zingaretti : "Papetè e agnani" - ma come parla il segretario del Pd? : Ma come parlano i politici? Questo l'argomento al centro di un irriverente servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata del tg satirico di giovedì 27 settembre in onda su Canale 5. La squadra di Antonio Ricci ne ha per tutti: Matteo Salvini, Lorenzo Cesa, Giorgia Meloni e soprattutto Nic

Nicola Zingaretti - baratto Pd-M5s sul taglio dei parlamentari : in cambio il proporzionale puro? : I Cinque Stelle possono reputarsi soddisfatti dopo il via libera del Pd al taglio dei parlamentari, presentato alla Camera il 7 ottobre. Una decisa accelerata, tanto che la riforma potrebbe vedere la luce addirittura il giorno dopo, momento in cui si cancelleranno 345 parlamentari (230 in meno alla

Ma perché Zingaretti parla ancora di Renzi? : Prima perché Renzi rimaneva nel Pd e non c’entrava nulla. Poi perché Renzi se n’è andato senza avvertire. Ad ascoltare la voce dei capitani, Orlando e Zingaretti, alla direzione del Pd pareva di stare in una seduta psicanalitica collettiva con la ripetizione di un mantra che rassicurava gli astanti nel vortice della grande perdita. E pensare che Zingaretti era stato eletto per derenzizzare. Chiudere quel ...

Pd - Zingaretti : “Ho saputo di uscita di Renzi con un whatsapp. Bellanova e Scalfarotto? Mai sentiti”. E parla dell’incontro col fratello Luca : “L’uscita di Matteo Renzi dal Pd? Ovviamente non me l’ha detto prima della nomina dei due sottosegretari e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Io ho ricevuto un messaggio whatsapp quando la decisione era stata già presa“. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Sky Tg24, risponde a Maria Latella, a proposito della scissione di Renzi dal Pd. E alla giornalista che gli chiede se è stato avvisato ...