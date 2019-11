Ue | Furlan | ‘deve essere una costruzione quotidiana’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “L’Europa deveunaquotidiana. Si deve puntare sulla crescita e sul lavoro per evitare che i giovani che hanno sognato un modello di cittadinanza europea si rintanino nella solitudine e nei nazionalismi”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria, a Roma ad una iniziativa della Cisl a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. “La caduta del muro nel 1989 – sottolinea – è stato un evento che ha segnato la nostra vita. Abbiamo goduto della caduta del muro perché per noi che credevamo negli ideali e nei valori della libertà significava la caduta del comunismo. C’era l’entusiasmo di partecipare ad una svolta. Eravamo tutti convinti che stavamo tutti partecipando ad un evento che creava un mondo migliore. Non è stato cosi, anche se non e’ stato un ...

