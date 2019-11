Narcotraffico | ex pentito e infiltrato del Ros si toglie la vita

Fonte : repubblica

(Di martedì 19 novembre 2019) Bruno Fuduli, 57 anni, aveva più volte dichiarato nei processi e in plateali proteste di sentirsi abbandonato dallo Stato

