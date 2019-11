Mi piace l' idea | valuterò | Trump apre alla possibilità di testimoniare

Genoa : oltre a Ben Arfa anche Behrami è un'idea a costo zero - piace anche Kranevitter : Quello di Ben Arfa non è un nome nuovo per i tifosi del Genoa, che già la scorsa estate avevano accarezzato l'idea di abbracciare il talento offensivo francese di origini tunisine. Alla fine l'attaccante è rimasto tra gli svincolati, a causa - probabilmente - di un ingaggio eccessivo e nel caso specifico per le perplessità che a suo tempo aveva espresso l'ex tecnico rossoblu Aurelio Andreazzoli. Adesso che sulla panchina del Genoa c'è Thiago ...

God of War su PC? A Cory Barlog piace l'idea - ma la decisione spetta a Sony : Pochi giorni fa Kojima Productions ha annunciato che Death Stranding arriverà anche su PC grazie a 505 Games. Una notizia che ha stupito molti, visto che il titolo era una delle esclusive più attese e promettenti di PS4. Non solo il gioco è stato pubblicizzato largamente da Sony ed è stato sviluppato con l'ausilio del Decima engine, il motore grafico realizzato da Guerrilla Games gli autori di Horizon: Zero Dawn.Con Death Stranding (e anche ...

Ue : Renzi - ‘Salvini era no euro - se cambiato idea mi fa piacere’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Matteo Renzi mostra durante Porta a Porta una foto con Matteo Salvini che regge il cartello ‘no euro’. “Lei si è candidato con queste parole d’ordine. Se ha cambiato idea, mi fa piacere, vorrebbe dire che vince il Nobel per l’intelligenza”. L'articolo Ue: Renzi, ‘Salvini era no euro, se cambiato idea mi fa piacere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pioli al Milan - il parere di Prandelli : “E’ un bravo sarto - mi piace perché non è legato ad una sola idea” : L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non ...