Maltempo | chiuse le cascatelle di Saturnia | “ingenti danni”

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Maltempo : a Venezia picco di marea a 150 centimetri - poi scende. In Emilia e Toscana esondano fiumi. Scuole chiuse in molti comuni : L’Arno che esonda in Toscana, il Brennero isolato per tutta la mattina, 60mila famiglie senza corrente in Alto Adige, la provincia di Roma alle prese con allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento. Uno caduto nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale ha gravemente ferito un automobilista. E ancora l’Emilia Romagna alle prese con fiumi esondati e Venezia di nuovo in balia di un’alta marea eccezionale, ...

L’elenco dei comuni dove le scuole rimarranno chiuse per Maltempo lunedì 18 novembre : Non apriranno a Pisa, Grosseto e in diversi comuni toscani, oltre a varie città e paesi sparsi in tutta Italia

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le scuole chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 18 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 18 novembre, a causa del Maltempo? Oltre a Venezia, dove spaventa l’acqua alta, preoccupa l'Arno, ed è emergenza in Alto Adige. Diversi comuni hanno già comunicato che saranno sospese le lezioni per l’allerta meteo: ecco l’elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Allerta Meteo e Maltempo in Toscana : scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO] : Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa. Il Centro Funzionale ha emesso un’Allerta Meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ...

Maltempo - Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta : l’ordinanza del Sindaco : Domani, Lunedì 18 Novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse anche a Caserta: l’ha deciso il Sindaco Carlo Marino che ha firmato apposita ordinanza sindacale. Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta L'articolo Maltempo, Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta: l’ordinanza del Sindaco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piena dell’Arno : domani scuole chiuse a Pisa : domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni. I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie ...

Maltempo Firenze - fiumi in piena : allagamenti diffusi e strade chiuse - l’Arno al primo livello di guardia [FOTO] : Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze. Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa ...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Maltempo in Alto Adige - disagi per l’emergenza neve : blackout e strade chiuse. FOTO : Il brutto tempo sull'Italia colpisce anche alcune zone del Trentino Alto Adige. Diversi interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Nella notte senza luce 60mila persone, poi scese a 13mila . Per alcune ore bloccata ferrovia Brennero, chiuse molte valli

Maltempo Venezia : scuole chiuse anche domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Maltempo - la Provincia di Bolzano : “Strade chiuse e 1.220 utenti senza corrente” : Una valanga in Val Senales tra Certosa e Senale ha bloccato la strada. La statale della Val Pusteria è bloccata poco prima del confine con il Tirolo Orientale, sono chiuse anche la strada per il Passo di Lavazè e la strada della Val Badia. L’Ufficio geologia informa che si è verificata una frana a Favogna. La Conferenza di valutazione, composta dai rappresentanti di Servizio meteorologico, Servizio valanghe, Ripartizione foreste, Ufficio ...

Maltempo - in Alto Adige black out elettrico e strade chiuse. Anche in Piemonte senza elettricità : Dal Piemonte alla Campania, da Trentino-Alto Adige al Lazio. Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Anche a Grado (Gorizia) l’acqua alta sta creando allarme. La punta massima ha raggiunto i 158 centimetri, soglia mezzo metro più alta di Riva dei Bersaglieri, da dove erano state spostate tutte le vetture. Si sono allagate molte strade del centro – Anche in questo caso non c’erano veicoli in sosta – ...