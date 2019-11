Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “Le orrende scritte fasciste e naziste che, a, hanno profanato la parete dedicata ai caduti di guerra e ai martirisono il segno del dilagare di un sentimento che dobbiamo assolutamente fermare. E’ per questo che, oltre a confidare nell’operato delle forze dell’ordine affinche’ vengano individuati i responsabili di questo grave gesto, torno a ribadire l’importanza di approvare quanto prima la proposta dipresentata alla Pisana per inserire nello Statuto dellal’espresso riferimento aianti fascisti”. Lo dichiara Eleonoradel Pd, presidente della IX Commissione, commentando i fatti di. “Chiedo inoltre all’aula- aggiunge- di sostenere la mozione con cui chiediamo di introdurre specifiche misure per evitare che organizzazioni neofasciste, ...

romadailynews : Genzano, Mattia: in Regione Lazio subito legge su valori antifascisti: #Roma – “Le orrende… -