Emre Can | ancora frecciate alla Juve | “Le cose non stanno andando come speravo” | poi è

Mercato Juventus - cambia il futuro di Emre Can : c’è la nuova decisione! : Mercato Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore, la Juventus metterà mano al Mercato delle cessioni già in vista dell’imminente sessione di Mercato invernale. cambia improvvisamente la possibile nuova destinazione di Emre Can, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà la Juve già a gennaio. Se in un primo momento il centrocampista interessava principalmente a Barcellona e PSG, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un forte ...

Juventus - Emre Can dona una macchina per la dialisi a un ospedale per aiutare un amico : In questi giorni molti giocatori della Juventus sono al seguito delle rispettive nazionali. Fra questi c'è Emre Can che è stato convocato dalla Germania per le gare di qualificazione ad Euro 2020 di sabato 16 novembre e di martedì 19 novembre. Il tedesco, però, è stato protagonista di un gesto molto bello dimostrando di avere un grande cuore. Il centrocampista della Juventus, come hanno rivelato alcuni organi di stampa turchi, ha infatti donato ...

Mercato Juventus - da Emre Can a Perin : le ultimissime sulle cessioni! : Mercato Juventus – Paratici è già a lavoro per snellire la rosa e prendere qualcuno di livello internazionale a gennaio (Pogba o Rakitic i nomi più vicini alla Juventus). Purtroppo però deve prima liberarsi degli esuberi di questa estate. Non solo Manduzkic. La Juventus cercherà nella finestra invernale di calcioMercato di liberarsi di altri giocatori per snellire una rosa extralarge e risolvere tutti i casi spinosi all’interno ...

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus a gennaio : piace a Barca e Paris Saint Germain : La Juventus affronta la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League. A tenere banco però in questi giorni sono le notizie di calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato invernale. Tanti giocatori bianconeri potrebbero lasciare la Juventus sia per motivi di bilancio sia per una loro esigenza di raccogliere più minutaggio, considerando ...

Juve - Paratici vorrebbe piazzare gli 'esuberi' a gennaio : Emre Can - De sciglio e Mandzukic : Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus si starebbe adoperando per sistemare ciò che è rimasto in sospeso in estate, quando non è riuscita a piazzare i giocatori considerati esuberi. L’obiettivo di Fabio Paratici sarebbe quello di vendere o cedere in prestito le pedine ormai fuori dal progetto a cominciare da Mario Mandzukic che da tre mesi non appare neanche tra i convocati. Il numero 17 bianconero in estate è stato ...

Calciomercato Juventus - il PSG segue De Sciglio ed Emre Can ma il terzino sarebbe blindato : Il Calciomercato della Juventus e quello del Paris Saint Germain si incroceranno a gennaio. I parigini hanno messo gli occhi su un paio di giocatori bianconeri ma le ultime notizie tarpano le ali a Leonardo, soprattutto per De Sciglio. I francesi stano cercando un laterale destro che possa sostituire Meunier e Kurzawa e hanno messo in cima alla lista dei desideri il terzino bianconero che, però, non dovrebbe partire. Diversa invece la situazione ...

Calciomercato Juve : possibile interesse per Allan a gennaio - Emre Can in partenza : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Allan, forte centrocampista classe 1991 che milita nelle fila del Napoli. Il calciatore sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e dal tecnico Maurizio Sarri, suo grande pallino ai tempi del Napoli. Allan non ha certamente gradito la linea dura del presidente del club partenopeo Aurelio De ...

Mercato Juve : non solo Emre Can - altra cessione in vista per i bianconeri : Mercato Juve – Arrivano novità importanti in vista della prossima sessione di calcioMercato. La Juventus è alle prese con qualche grana ed il malcontento di alcuni elementi della rosa, starebbe spingendo la dirigenza a pensare alle cessioni. Sul taccuino dei partenti, c’è il nome di Emre Can ma non soltanto. Il calciatore tedesco di origini turche, già nelle scorse settimane aveva palesato il suo desiderio di giocare di più. Proprio ...

Juventus - Pjanic resta in dubbio per il derby : a centrocampo potrebbe giocare Emre Can : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata in vista della partita di domani sera contro il Torino. Per Maurizio Sarri la seduta odierna è stata molto utile per capire le condizioni dei suoi giocatori, anche se ogni decisione verrà presa solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Infatti, anche se la Juve giocherà 'in trasferta', la vigilia della Vecchia Signora sarà uguale alle partite che vengono disputate in casa....Continua a leggere

Calciomercato Juve - Emre Can interessa al Paris Saint Germain per gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in quanto dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo esubero, sia per motivi di bilancio ma anche perché alcuni di questi sono evidentemente scontenti del poco minutaggio raccolto in questo inizio stagione. Su tutti il nome più chiacchierato è quello del centrocampista Emre Can, che nonostante Sarri di recente lo sta impiegando con più frequenza (ha giocato ...

Calciomercato Juventus : diversi i possibili partenti - tra cui Mandzukic ed Emre Can : La Juventus è riuscita a battere il Genoa con non poche difficoltà, grazie ad un gol all'ultimo secondo di Cristiano Ronaldo, che è riuscito a trasformare con freddezza un rigore, molto contestato, che si è procurato grazie ad un'azione personale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali ma allo stesso tempo con la volontà di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Sono almeno ...

Mercato Juventus - svolta Emre Can e Mandzukic : Paratici piomba su Son! : Mercato Juventus- Mercato bianconero pronto ad entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi e situazione da tenere sotto osservazione soprattutto per quel che riguarda i movimenti in uscita. Piccola svolta per quel che riguarda Emre Can e Manzukic. Paratici difficilmente deciderà di cedere i giocatori in Italia, evitando così di rinforzare la diretta concorrenza. La sensazione è che Emre Can accetterà solamente soluzione di prima fascia, ...

Juventus - Emre Can vorrebbe andare all’estero : United - Bayern e PSG pronte all'asta (Rumors) : Il calciomercato della Juventus continua ad essere alle prese con l’addio di Emre Can. Il tedesco con ogni probabilità verrà ceduto nella sessione invernale visto che non rientra nei piani tattici di Maurizio Sarri. Il tecnico lo utilizza con il contagocce e non lo ha inserito nella lista per la Champions League. Matuidi, Khedira, Pjanic, Ramsey e Bantancur sono tutti davanti al teutonico nelle gerarchie del centrocampo e così la cessione ...

Calciomercato Juve : Emre Can - Demiral e Rugani sarebbero richiesti da Milan e Psg : Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', il Milan potrebbe decidere di acquistare uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral dalla Juventus per rafforzare il reparto difensivo. È stato un inizio molto deludente per i rossoneri che al momento occupano il 13 ° posto in Serie A, distanti 7 lunghezze dalla zona Champions. Sono stati mesi complicati per il Milan, alla luce anche del cambio di allenatore, ma i rossoneri non possono fallire ...