Atalanta-Juventus | probabili formazioni | dubbio Zapata e Pjanic | Chiellini indisponibile

Juventus - Pjanic e Matuidi in dubbio per l'Atalanta : Sarri penserebbe a Bentancur e Rabiot : In queste ore in casa Juventus si sta monitorando con attenzione la situazione di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, venerdì nel match tra Bosnia e Italia, ha riportato un fastidio all'adduttore. In seguito a questo problema fisico, la nazionale bosniaca ha comunicato che Pjanic non prenderà parte alla gara contro il Liechtenstein. Il giocatore, in queste ore, sta tornando a Torino dove verrà visitato dallo staff medico bianconero. Al ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : per Sarri possibile tridente CR7-Higuain-Dybala : Il 13° turno di Serie A aprirà i battenti alle ore 15:00 di sabato 23 novembre con uno dei match più interessanti della giornata, ovvero Atalanta-Juventus. La Dea è reduce da un anonimo pareggio a reti inviolate contro la 'nuova' Sampdoria di mister Ranieri, nel quale i bergamaschi hanno giocato in dieci dal 74' dopo che Malinovskyi ha ricevuto due cartellini gialli in poco più di 20 minuti. La tegola dei cartellini rossi sembra non volersi ...

Juventus - prosegue il lavoro senza i nazionali : Matuidi potrebbe saltare l'Atalanta : La Juventus, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro l'Atalanta. Ovviamente Maurizio Sarri non ha disposizione i 14 nazionali che rientreranno nel gruppo la prossima settimana. Proprio perché il gruppo è fortemente ridotto, lo staff tecnico juventino ha deciso di dare ai giocatori rimasti a Torino delle tabelle di lavoro personalizzate. Perciò Maurizio Sarri, in questi giorni metterà da parte la tattica e su questo aspetto ci ...

Probabili formazioni Atalanta-Juventus : CR7 ok - Malinovskyi e Ilicic out ma c'è Zapata : Le squadre di Serie A resteranno a riposo questo weekend a causa della sosta per le Nazionali. La tredicesima giornata si disputerà dal 23 al 25 novembre e inizierà con il match che vedrà sfidarsi Atalanta e Juventus. Le squadre in questione sono tra le migliori del nostro campionato e sono tutt'ora in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Champions League. In classifica il divario è di 10 punti con la Juventus che guida il campionato ...

Atalanta : verso la sfida alla Juventus - anche Gosens e Freuler dovrebbero farcela : Atalanta-Juventus di sabato 23 novembre alle 15 sarà la gara che aprirà la tredicesima giornata di serie A. Dopo la sosta, i bergamaschi affronteranno quindi l’avversario più difficile, la capolista che nessuno è riuscito ancora a fermare. La sosta del campionato per la Dea è un vero e proprio toccasana, visto il periodo non troppo brillante che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Gasperini hanno frenato la propria corsa nelle ultime tre gare ...

Atalanta-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Atalanta – Juventus streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Atalanta Juventus| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Atalanta Juventus arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 23 novembre alle 15.00. Atalanta Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però ...

Serie A - calendario 13^ giornata in tv : Atalanta-Juventus su Sky - Torino-Inter su Dazn : Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...