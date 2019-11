Maltempo Modena | ponti chiusi per precauzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Le intense precipitazioni della notte (con pioggia in pianura, neve in montagna che poi è già in fase di scioglimento per l’aumento delle temperature) hanno determinato un rapido innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua nel territorio del comune di. Per ragioni precauzionali, quindi, intorno alle 8 è stata decisa la chiusura di Ponte Alto sul Secchia e di ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, trae Soliera. È in fase di chiusura il vecchio ponte di Navicello sul Panaro. Chiuso anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. In via Gherbella interverrà mattinata una squadra di tecnici incaricata dalla Regione per rimuovere il legname accumulato contro il ponte sul Tiepido. Segnalate diverse tracimazioni dei corsi d’acqua minori nelle campagne e in alcune strade della città sono presenti zone allagate. I tecnici stanno ...

gazzettamodena : ++++ AGGIORNAMENTO MALTEMPO +++ CHIUSI I PONTI A MODENA Stop a Ponte Alto, Ponte Uccellino, Ponte Navicello Tutte l… - bengodi : Maltempo Modena, allagamenti e fiumi in piena. Chiusi alcuni ponti - il Resto del Carlino - alessandra_dib : Maltempo, allerta arancione.Chiusi i ponti e i sottopassi a Modena -