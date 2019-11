Jorge Lorenzo MotoGP | GP Valencia 2019 | “Una giornata felicissima Mi ritiro a testa alta

MotoGp – Sostituto Jorge Lorenzo : il bellissimo gesto della Honda - rinviato l’annuncio : Oggi l’ultima gara di Jorge Lorenzo: il bellissimo gesto della Honda, il team giapponese profondamente rispettoso nei confronti del maiorchino Jorge Lorenzo ha annunciato giovedì a Valencia, con una conferenza stampa straordinaria, il suo ritiro dalla MotoGp. Dopo un anno complicatissimo, il maiorchino ha deciso di appendere il casco al chiodo e dire addio alle gare. Pochissime le possibilità che Lorenzo possa tornare in pista in ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda : “Cal - Alex o Zarco? Penso che…” : Jorge Lorenzo, l’ultima qualifica ed il suo sostituto in Honda: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia Ultima qualifica in carriera per Jorge Lorenzo, il maiorchino della Honda partirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Complicato scegliere il mio sostituto - le tre opzioni sono simili a livello di velocità” : Il sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 è andato in archivio in maniera difficoltosa per un Jorge Lorenzo che si appresta ad affrontare domani l’ultima gara della carriera in MotoGP. Il cinque volte campione del mondo, prossimo al ritiro al termine di questa travagliatissima stagione 2019, ha raccolto un pessimo 16° posto in qualifica valevole per la sesta fila in griglia di partenza. In queste ore, dopo la notizia ...

MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo - l’omaggio di Quartararo : “anno difficile - ma passato indimenticabile. È una leggenda” : Fabio Quartararo omaggia Jorge Lorenzo dopo il Ritiro: il giovane rookie descrive il maiorchino come un esempio e una leggenda Il paddock di MotoGp è stato scosso dalla notizia del Ritiro di Jorge Lorenzo. In una conferenza stampa improvvisa, svoltasi nel pomeriggio di ieri, il pilota maiorchino ha deciso di lasciare il mondo delle due ruote, consapevole di non poter recuperare più la forma fisica precedente all’infortunio di ...

MotoGp – Dani Pedrosa svela un dettaglio sul ritiro Jorge Lorenzo : “ho sentito che la moto Honda di quest’anno…” : Dani Pedrosa ha commentato il ritiro di Jorge Lorenzo: l’ex pilota Honda svela un dettaglio che potrebbe aver influito sull’addio del maiorchino In motoGp è iniziato il weekend di Valencia, l’ultimo del calendario 2019, ma a tenere banco, insieme ai risultati delle prove libere, è sicuramente la notizia dell’addio di Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo ha deciso di abbandonare il mondo delle due ruote in seguito al ...

Valentino Rossi - il ritiro di Jorge Lorenzo scatena il mercato. E l'effetto domino arriva fino al Dottore : Jorge Lorenzo saluta la MotoGp e si ritira. Questa decisione, scrive il Resto del Carlino, avrà sicure ripercussioni anche sulle scelte di mercato che animeranno la stagione della MotoGp in vista del 2021. Il fatto che Zarco sia in ogni caso in Honda trasforma Quartararo nel vero pezzo pregiato dell

MotoGp – L’assenza nella conferenza stampa di Lorenzo e quella folle idea - Valentino Rossi svela : “Jorge in Yamaha per…” : Valentino Rossi sincero: la sua assenza alla conferenza stampa di Jorge Lorenzo a Valencia e la clamorosa proposta Jorge Lorenzo ha annunciato ieri il suo ritiro dalla MotoGp: il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria al fianco di Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, alla quale hanno assistito tutti, o quasi, i suoi colleghi. Alla conferenza stampa nella quale Lorenzo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro, mancava ...

MotoGp – Dall’Igna saluta Jorge Lorenzo - le parole del direttore generale Ducati dopo il ritiro del maiorchino : Gigi Dall’Igna commenta il ritiro di Jorge Lorenzo: le parole del direttore generale Ducati Corse dopo lìannuncio del maiorchino La giornata di ieri a Valencia è stata segnata dall’annuncio del ritiro di Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha deciso di appendere il casco al chiodo e lo ha comunicato ieri in una conferenza stampa straordinaria sul circuito di Ricardo Tormo. Alessandro La Rocca/LaPresse Una grande perdita per la MotoGp, ...

MotoGp – Il pensiero dopo la caduta ad Assen ed il profondo dispiacere per Puig - la commovente lettera di Jorge Lorenzo dopo il ritiro : Jorge Lorenzo si ritira dalla MotoGp: sui social una profonda e commovente lettera d’addio La MotoGp perde un grande campione: Jorge Lorenzo ha infatti annunciato ieri a Valencia, in una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Ezpeleta e davanti a tutti i suoi colleghi, il suo ritiro dal mondo a due ruote. dopo un lungo silenzio, dopo aver ricevuto un’infinità di messaggi, il maiorchino ha deciso di postare un lungo e ...

Jorge Lorenzo si ritira. A Valencia la sua ultima gara di MotoGp : A soli 32 anni e dopo aver vinto 5 titoli mondiali, il centauro spagnolo Jorge Lorenzo si ritira. Lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata alla vigilia del week end del gp di Valencia che chiude il mondiale 2019 di MotoGp conquistato da Marc Marquez. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista - ha detto Lorenzo - non è facile ma ho deciso cosi'". Il pilota chiuderà la carriera su uno dei circuiti ...

MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo - Marquez sponsorizza già il suo sostituto : “mio fratello Alex è pronto a tutto” : Jorge Lorenzo si ritira e il compagno di scuderia Marc Marquez sponsorizza già un possibile sostituto: il fratello Alex ha le carte in regola per sedersi sulla moto Honda Con una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio odierno, Jorge Lorenzo ha ufficializzato il suo Ritiro dalla MotoGp. Il pilota spagnolo ha spiegato di non essere più sicuro di poter tornare ad alti livelli dopo l’infortunio di Assen, pur avendo fatto di tutto per ...

MotoGp – Jorge Lorenzo annuncia il ritiro - sui social lo speciale messaggio di Biaggi : “ho un gran dispiacere amico mio” : Max Biaggi e lo speciale messaggio social dedicato a Jorge Lorenzo dopo l’annuncio del suo ritiro dalla MotoGp Qualcuno già se lo aspettava, altri invece speravano che questo momento arrivasse più tardi che mai: oggi Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. La MotoGp perde dunque un grande campione, che ha dato tanto a questo splendido sport: il maiorchino, dopo una stagione resa complicatissima dai vari ...