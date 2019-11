Incidente stradale a Vittoria | auto si ribalta

Calabria - un 24enne perde la vita in un Incidente stradale : Una notizia terribile di cronaca giunge dalla Calabria, dove nella giornata di sabato un giovane di 24 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita. Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando si sarebbe andato a scontrare contro un'autovettura guidata da un'anziano. Per il 24enne, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, non c'è stato nulla da fare. Scene di estremo dolore ...

Calabria : 39enne perde la vita in un Incidente stradale - ferito un 40enne : Una drammatica notizia arriva dalla Calabria, dove un incidente stradale ha provocato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Le notizie risultano essere ancora molto frammentarie in quanto l'incidente si è verificato poche ore fa. I due stavano viaggiando sulla stessa autovettura, che per cause tutte in corso di accertamento, si è capovolta. Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 per tutte le cure del caso e hanno ...

Serena Enardu furiosa su Instagram per la bufala sul suo incidente stradale Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui Serena Enardu sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale grave. Non appena la cosa è arrivata alle sue orecchie, la Enardu ha subito smentito tutto con una story su Instagram in cui ha […]

Matera - muore a 43 anni in un Incidente stradale per sfuggire a un posto di blocco dei Carabinieri : Un inseguimento dei Carabinieri finito in tragedia. Un uomo di 43 anni aveva cercato di sfuggire ai controlli stradali effettuati dai militari di Policoro, in provincia di Matera. La sua vettura, un'Alfa Romeo 156, è andata a finire contro un'altra auto dei Carabinieri, ferma per un secondo posto di blocco.Continua a leggere

Aosta - 40enne incinta perde il bimbo dopo un Incidente stradale : “Indagini per aborto colposo” : La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per aborto colposo in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel comune di Nus il mese scorso dopo il quale una donna di 40 anni, incinta al sesto mese di gravidanza, aveva perso il feto. Avendo ricevuto una prognosi superiore ai 40 giorni, era scattata la denuncia d'ufficio per lesioni stradali.Continua a leggere

Brindisi - Incidente stradale sulla Statale 16 : un uomo portato in ospedale : Brutto incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 16, arteria che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di Tuturano, frazione che si trova ad una decina di chilometri a sud del capoluogo di provincia adriatico. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che una Volkswagen Passat condotta da un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, sia finita contro il guard rail. ...

Brindisi - Incidente stradale sulla circonvallazione : muore calciatore a 22 anni : Pierfrancesco Copertino lavorava nella nota birreria d lecce “Il cantiere”. Ha perso la vita sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, dove si trovava in compagnia della fidanzata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese.Continua a leggere

Incidente stradale nel teramano - morta donna di 87anni : Teramo - Un Incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Piane di Collevecchio, alle porte di Montorio (Teramo), l'Incidente è costato la vita ad un'anziana donna Concettina Di Francesco. La donna viaggiava a bordo di un'auto, che forse a causa di un acquazzone che in quel momento imperversava sulla zona, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che proveniva in senso contrario. La donna ...

Miami - ristoratore pugliese muore in un Incidente stradale in moto : Non ce l'ha fatta il 39enne Raffaele Mitrugno, il ristoratore italiano originario di Brindisi, che nella giornata di giovedì 31 ottobre è stato travolto da un'auto a Miami, negli Stati Uniti. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter a marca Vespa e procedeva tranquillamente sulla Us 1 Southwest 17th Avenue, quando all'improvviso una berlina lo ha colpito in pieno. Mitrugno è caduto sull'asfalto e le ferite da lui riportate sono state ...

Incidente sull'A13 - sterminata una famiglia : 19enne di Napoli indagato per omicidio stradale : Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a bordo del quale viaggiava la famiglia rimasta uccisa nell'Incidente avvenuto sulla A13. Alla guida...

Incidente sulla A13 Bologna-Padova : morti padre - madre e figlia neonata. Due indagati per omicidio stradale : uno è neopatentato : Grave Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato sull’autostrada A13 Bologna-Padova: tre morti e quattro feriti. Distrutta un’intera famiglia di Vicenza: a perdere la vita sono stati padre e madre di 32 e 29 anni e la figlia neonata. I tre viaggiavano su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa. Il camper è stato tamponato da un’utilitaria: ha prima urtato la barriera stradale e poi si è ribaltato in mezzo alla ...