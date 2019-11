Dove non c’è ricchezza non c’è neppure povertà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Detto così sembra banale e persino irritante. Uno dei tanti proverbi della tradizione Tswana, nell’Africa del Sud, ripreso a suo tempo da Gilbert Rist, autore critico dello sviluppo che diventa un mito occidentale.non c’ènon c’è. Entrambe sono realtà e concetti relativi, ognuno a suo modo, e solo insieme si possono cogliere, interpretare e rendere pericolosi. Un recente rapporto del ‘Crisis Group’ (Gruppo sulle Crisi) riferendosi al Sahel, faceva riferimento a un grande filone d’oro che lo attraversa da est a ovest. Senza particolare sorpresa, rileva il rapporto in questione, i gruppi armati terroristi ne hanno fatto una delle fonti di finanziamento privilegiato per le loro attività ‘commerciali’ in vite umane. Hanno capito molto bene come funziona il sistema e come si organizzano le guerre. Manipolando lo spirito umano si può trasformare l’altro in ...

matteorenzi : L’abbraccio a @TeresaBellanova non è solo l’abbraccio sul palco di #Catania, ma è soprattutto il segno di un partit… - Mov5Stelle : Salvini ha cambiato copione. Anziché promettere l'impossibile, promette quello che già esiste. Medici e infermieri… - MonicaCirinna : Bologna ore 23.30 in Piazza XX settembre: indovinello? Non è latte... Non è neve ... Ebbene sì!È sapone e profuma:… -