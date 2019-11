Di Maio replica a Zingaretti | Ius Soli? Io sono sconcertato

Arisa replica a Mara Maionchi : "'La notte' una canzone per donne depresse? Datti una regolata" : La produttrice discografica aveva insultato il suo brano “La notte” definendolo “una canzone per donne depresse”. Così Arisa ha deciso di rispondere per le rime a Mara Maionchi e, nelle storie di Instagram, le ha rivolto delle parole amareggiate: “Da te non me lo aspettavo. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”. La Maionchi aveva commentato la canzone durante ...

X Factor - Arisa replica a Mara Maionchi : ‘La notte depressa? Datti una regolata’ : La notte è tra i più grandi successi di Arisa, forse il brano più apprezzato dal pubblico tra quelli che compongono la sua discografia e nel 2012 ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo piazzandosi al secondo posto. Eppure Mara Maionchi ha qualche perplessità sul brano, avendolo definito nel terzo live show di X Factor (nel corso del quale è stato interpretato da Lorenzo Rinaldi) una canzone per “una donna depressa”. Un ...

X Factor - la dura replica di Arisa alla Maionchi : “Da te non me l’aspettavo” : Non è passato inosservato il commento che Mara Maionchi aveva fatto durante una delle scorse puntate di X Factor 13, al termine dell’esibizione di uno dei concorrenti. Poche parole, quelle della giudice di Sky, che hanno punto sul vivo Arisa. E la sua risposta non si è fatta attendere, con una serie di stories pubblicate su Instagram. Tutto ha avuto inizio durante il secondo appuntamento con X Factor, giunto alla sua tredicesima edizione. ...

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Le prossime elezioni regionali, complice la batosta in Umbria, continuano a creare fibrillazioni nel M5S. Con o senza il Pd nelle vesti di alleato. La settimana prossima il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, tornerà a vedere i parlamentari di Calabria ed Emilia Romagna per sciogliere la riserva e decidere la linea da tenere. Sul fronte calabrese, in particolare, spirano venti di guerra, con ...

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ (2) : (Adnkronos) – Nominato viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte bis, Giancarlo Cancelleri ha infatti lasciato il suo posto nel Parlamento regionale siciliano, l’Ars, salutando Palermo per Roma. E generando parecchio dissenso all’interno del Movimento. Ma la sostituzione di Cancelleri, avrebbe spiegato Di Maio a Nesci, non ha aperto nessun ‘buco nero’, mentre la corsa della deputata in Calabria ...

Manovra - Di Maio replica a Conte : «Senza M5S non esiste il governo» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. Conte a Di Maio e Renzi:...

"Senza M5s non c'è il governo". Di Maio replica a Conte : "Se va casa il Movimento è chiaro che è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo, anzi, quasi impossibile, mi auguro che nei prossimi giorni queste dichiarazioni possano essere chiarite". Così Luigi Di Maio, intervistato da 'Rainews' a Matera, replica alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ha avvertito che "bisogna fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo". Un ...

Meloni replica a Di Maio : “Imbarazzante su Orban” : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Giorgia Meloni torna ad attaccare . “Mi dispiace – dice la leader di Fratelli d’Italia all’Adnkronos – che di fronte ad una disponibilità del primo ministro ungherese ad aiutare l’Italia a fermare il flusso, quindi a fermare le partenze, piuttosto che a redistribuire gli arrivi, invece di cogliere questa disponibilità Di Maio si metta ad attaccare uno Stato che fa il suo ...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Di Maio replica a Di Battista : “Pd deve guadagnarsi fiducia - presto prova in Parlamento” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, lancia la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, come possibile candidata alle elezioni regionali in Umbria in una eventuale coalizione con il Pd. E risponde ad Alessandro Di Battista e alle sue perplessità sull'alleanza con i dem: "Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento".Continua a leggere