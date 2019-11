A Venezia è previsto un picco di acqua alta

Venezia - nessuna tregua : previsto nuovo picco acqua alta. DIRETTA : Il picco in Laguna atteso a mezzogiorno è stato di 105 centimetri, ma le previsioni per domani restano allarmanti (160). Piove su tutta Italia, sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade e auto in panne. A Roma, previsto un nubifragio nelle prossime ore