XXV Maratona di Palermo | è tutto pronto per la corsa del 17 novembre

XXV Maratona di Palermo : tra le novità la partenza da via Libertà : Un compleanno che brilla d'argento quello della XXV Maratona di Palermo, l'evento sportivo, patrocinato anche dall'Unesco, che quest'anno compie il suo 25° anniversario e coniugherà, come sempre, sport, arte, cultura, salute e temi sociali con un ritorno al passato che punta al futuro. La partenza, infatti, prevista per il 17 novembre alle ore 9, avverrà dalla storica location di via Libertà e attraverserà tutta la città. Un evento unico “Un ...