VIDEO F1 | GP Brasile 2019 | l’errore di Charles Leclerc in FP3 al dettaglio

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Inizio di weekend positivo - i tre top team sono vicini” : Max Verstappen è molto vicino alle Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. L’olandese ha spinto ed è rimasto in scia alle Rosse accusando soltanto un paio di decimi di distacco e facendo capire di poter essere uno dei pretendenti alla pole position. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Non è stato il miglior ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Show Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Doppietta della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Interlagos. Le Rosse si sono messe in evidenza a San Paolo e hanno fatto la differenza, micidiale uno-due di Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno messo in fila tutti i rivali a incominciare da Lewis Hamilton e ora andranno a caccia della pole position nelle qualifiche di oggi: potrà riuscirci il tedesco ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il bilancio della prima sessione di prove libere : Una FP1 particolare quella disputata oggi a Interlagos. Il primo atto del weekend del GP del Brasile 2019 di F1 ha visto tanta pioggia nella prima fase, salvo poi migliorare, fino a che i piloti hanno deciso di montare le gomme da asciutto. Chi ne ha fatto le spese, andando a sbattere, è stato Alexander Albon, dopo aver segnato il miglior tempo. Andiamo ad ascoltare l’analisi della FP1. VIDEO: L’ANALISI della FP1 DEL GP DEL ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : tempi e risultati FP1. La pioggia disturba il lavoro delle squadre : Si sono disputate le prove libere nel venerdì del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nella prima sessione, disturbata dalla pioggia, andata in scena sul circuito di Interlagos, che ospita il GP del Brasile 2019 del Mondiale di F1. VIDEO tempi E risultati delle FP1 DEL GP Brasile F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Diretta/ Brasile Argentina - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : Ci prova Firmino : Diretta Brasile Argentina streaming video e tv: risultato live della partita amichevole che le due nazionali giocano a Riyadh, in Arabia Saudita.

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sostituire il motore è stata la giusta decisione” : Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...

VIDEO/ Francia Brasile U17 - risultato finale 2-3 - : vittoria verdeoro in rimonta : Video Francia Brasile U17: risultato finale 2-3, vittoria verdeoro in rimonta nella seconda semifinale dei Mondiali Under 17.

Brasile - tifosi contro il VAR : l’arbitro sospende la partita [FOTO e VIDEO] : Dall’implementazione del VAR nel calcio ci sono state più lamentele che approvazioni da parte dei tifosi. Clamoroso esempio è quello accaduto nel campionato brasiliano durante Fortaleza-Ceará, un derby. Il pubblico locale ha esposto uno striscione contro la tecnologia. “Stop! Basta con il Var”, questo il messaggio della tifoseria. L’arbitro ha sospeso momentaneamente la gara fin quando lo striscione non è stato ...

Diretta Italia Brasile U17/ Streaming VIDEO Rai : quarti Mondiali Under 17 : Diretta Italia Brasile U17 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per i quarti dei Mondiali Under 17.

Vauro vs 'Brasile'/ VIDEO rissa Dritto e rovescio : lettera aperta 'vediamoci fuori..' : rissa in tv a Diritto e rovescio: Vauro contro il neofascista 'er Brasile', 'Sei un fascista di merd*'. lettera aperta del disegnatore su Facebook.

Diretta Italia Brasile/ Risultato finale 0-3 - VIDEO streaming tv : azzurri annientati : Diretta Italia Brasile, Risultato finale 0-3, video streaming tv: si è conclusa la partita fra la selezione verdeoro e gli azzurri, sudamericani sugli scudi