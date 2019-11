Milan | osservatori in missione per Irlanda del Nord – Olanda

Fonte : milanworld

(Di sabato 16 novembre 2019) La sosta del campionato di Serie A per le Nazionali non ferma il lavoro incessante deglidel, che dovrebbero essere in tribuna questa sera durantedel. Mentre aello si continua a lavorare con chi non è partito, gli scout delle rete rossonera stanno vigilando. Il calciomercato invernale con la finestra di gennaio è alle porte, dunque meglio arrivare preparati. La prossima tappa dello staff sarà dunque il match tra. Stando a quanto riportano i siti specializzati in mercato nel mirino dello staff rossonero ci sarebbero diversi giocatori olandesi: tra questi c’è il terzino destro Denzel Dumfries del Psv. Proprio questo giocatore potrebbe sostituire Calabria, dato al momento per partente e Conti. Entrambi non hanno convinto in quel ruolo e la società vuole andare ai ripari. Molta attenzione sarà riposta ...

sportli26181512 : Il Wolfsburg a CM: 'Brekalo voleva l'addio in estate e c'era il Milan. Su Ricardo Rodriguez...': Uno degli osservat… -