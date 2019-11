Mancini supera Pozzo conquistando record e… Twitter

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) La Nazionale Italiana allenata da Robertoha raggiunto ilall-time di vittorie consecutive. Manciorecodman – L’entusiasmo conquista anche i social. Boom di tweet per celebrare l’accesso finale alla fase finale di Euro2020. L’Italia sarà testa di serie della competizione. La redazione di ForzAzzurri ripropone alcuni dei tweet apparsi subito dopo la netta vittoria per 3-0 nella quale ha trovare la rete anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. E SONO VITTORIE CONSECUTIVE Gli azzurri battono la Bosnia 3-0 e ottengono la decima vittoria consecutiva per la prima volta nella storia (9 su 9 nel Gruppo J)! A @UEFAEURO l'Italia sarà testa di serie #BosniaItalia #Euro2020 pic..com/m4WSocRzZf — Eurosport IT (@Eurosport IT) November 15, 2019 Ancora una vittoria per l'Italia, la decima consecutiva, ...

