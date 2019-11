L’indennità di accompagnamento non si può negare per vizi di forma

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 16 novembre 2019) Confermato dalla Cassazione l’obbligo per l’Inps di erogare la rendita se sussistono le condizioni sanitarie per riceverla

BTwoEl : ***ATTENZIONE**** @INPS_it comunica che in luogo del solito modulo, per l'indennità di accompagnamento(legge 104),… - GuidaalLavoro : Accertamento dell'invalidità per l'indennità di accompagnamento - capenottero : RT @campaninimarco: Con questa circolare l'#Inps si conforma alla giurisprudenza della Cassazione: certificato medico introduttivo negativo… -