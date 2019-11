Droghe sintetiche | lo sballo che supera l?esame dei test

Allarme Droghe sintetiche in Italia : il canale preferenziale di vendita è il web : Salgono a 7 i ricoveri urgenti in pronto soccorso per avvelenamento da droghe sintetiche tra Udine, Bergamo e Piacenza anche se fortunatamente non si registrano al momento vittime. Si tratta di sostanze psicoattive derivanti da farmaci anestetici ritirati dal mercato già molti anni fa per i loro effetti allucinogeni e che sono ritornati prepotentemente nelle piazze di spaccio, grazie soprattutto alla possibilità di acquistarli via telematica ...