Alberto Urso da Maria De Filippi ad Amici 19 | “Non me l’aspettavo!”

Anticipazioni Sanremo 2020 - primi cantanti possibili : Alberto Urso - Paradiso ed Elodie : Si scaldano i motori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020, condotta da Amadeus che sarà anche il direttore artistico della kermesse musicale. In queste settimane stanno andando avanti i casting per la scelta dei prossimi concorrenti 'Big' che saliranno sul palco del teatro Ariston e, nel frattempo, circolano già le prime indiscrezioni sul web e sui giornali su quelli che potrebbero essere i cantanti ufficiali del Festival. Tra ...

Giordana Angi su Alberto Urso a Domenica In : “Abbiamo sofferto!” : Domenica In, Giordana Angi parla dell’amicizia con Alberto Urso: “All’inizio non parlavamo” Giordana Angi è stata ospite a Domenica In da Mara Venier per presentare il suo nuovo album Voglio essere tua, per parlare della sua vita, della sua carriera e dei suoi prossimi progetti. Parlando di Amici di Maria De Filippi che l’ha consacrata, la Angi ha ricordato l’amicizia con Alberto Urso, con il quale ha ...

Giordana Angi su Alberto Urso svela : “Mai avrei pensato di…” : Alberto Urso e Giordana Angi sempre più uniti dopo Amici: l’ultima rivelazione di lei Giordana Angi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Mio. E in questa occasione la cantautrice di Amici di Maria De Filippi ha parlato ampiamente della sua vita, dei suoi progetti futuri e del suo ultimo album intitolato Voglio essere tua. Ad un certo punto il giornalista del settimanale le ha chiesto del suo rapporto ...

Domenica In - il clima si fa hot tra Mara Venier e Alberto Urso (che rimane di sasso) : Nel salotto Domenicale di Mara Venier sono sempre molti i momenti divertenti e il merito è soprattutto della conduttrice che, durante le interviste, sa alternare momenti di complicità e intimità con altri molto più leggeri. Così è stato con Alberto Urso, finalmente in studio dopo un precedente “blocco” per ragioni non ancora note. Mentre il cantante eseguiva al piano “Your Song”, Mara ha notato qualcosa e non ha fatto ...

Mara Venier mette in imbarazzo Alberto Urso : Tutto preso da Your Song e mi guardi proprio lì... : Nella nuova puntata di Domenica in, trasmessa nella giornata di domenica 3 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Alberto Urso. Il lirico nonché vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha concesso un'intervista esclusiva a Mara Venier. Nel suo ultimo intervento televisivo, il cantante pop-lirico ha esordito salutando la sua mentore Maria De Filippi, dopo aver guardato in studio un rvm ...

“Se l’è tatuato!”. Alberto Urso lascia tutti senza parole - lo ha fatto solo per lei : I fan di Alberto Urso sono rimasti senza parole alla scoperta che il loro idolo ha un nuovo tatuaggio, che rappresenta per lui molto più di un disegno sulla pelle. Il 21enne tenore infatti ha parlato con Mara Venier a Domenica In del motivo che lo ha spinto a farsi un nuovo tattoo. E lui ha chiarito che lo ha dedicato precisamente a una persona: una persona “molto generosa”, da cui Alberto ha “preso molte cose da lei”. Il nuovo tatuaggio di ...

Domenica In - Mara Venier e Alberto Urso : siparietto hot in diretta. Sconcerto in studio : Mara Venier non annoia mai i suoi telespettatori. Negli studi di Domenica In la padrona di casa invita Albero Urso dando vita a un "siparietto hot". Il cantante, dopo essersi esibito, riceve una standing ovation mentre Mara decide di avvicinarsi a lui: "Alberto, tutto preso da ‘Your Song’ ma l'occhi

“Stavi sbirciando!”. Domenica In - Alberto Urso pizzicato così : imbarazzo in studio : Messinese, classe 1997, bello, solare, sorridente. E con una voce pazzesca: lui è Alberto Urso, il tenore più seguito di tutta Italia. Il vincitore di Amici 18 questa Domenica è stato ospite nel salotto di Domenica In. Nonostante l’emozione del giovane cantante, la padrona di casa Mara Venier è riuscita a metterlo a suo agio, guidandolo con tutta la sua esperienza… Fino a metterlo anche scherzosamente in imbarazzo davanti alle ...

Alberto Urso - impaccio a Domenica In : Mara stuzzica sul dettaglio piccante : Alberto Urso, impaccio a Domenica In. Mara Venier lo stuzzica sul dettaglio piccante: “Ho visto che guardavi”. La reazione del tenore Giovane, umile, dolce, talentuoso: Alberto Urso è sbarcato a Domenica In sfoderando tutto il suo bagaglio artistico e umano. A guidarlo la conduzione materna di Mara Venier che, a un certo punto, ha anche […] L'articolo Alberto Urso, impaccio a Domenica In: Mara stuzzica sul dettaglio piccante ...

Mara Venier : “Non si sente una min..!”. Inconveniente con Alberto Urso : Domenica In, Mara Venier ‘bacchetta’ la regia per un Inconveniente con Alberto Urso Alberto Urso è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha parlato della sua vita, dell’amore per la sua famiglia e del suo nuovo album Il sole ad est. Mandando il filmato dei concerti che il cantante lirico sta tenendo in giro per l’Italia, c’è stato un piccolo Inconveniente, perché il ...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. Fiorello a sorpresa. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Tu Si Que vales : Alberto Urso canta il suo nuovo singolo “E Poi Ti penti” (VIDEO) : Tu Si Que vales 2019 Alberto Urso canta il nuovo singolo “E poi ti Penti” tratto dal suo nuovo album “Sole ad Est” (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 2 novembre è andata in onda la terza puntata di Tu Si Que vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è ...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Tu si que vales - anticipazioni : ospiti Emma e Alberto Urso : Sabato 2 novembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con lo show dei talenti prodotto da Maria De Filippi