Nubifragio a Matera | stato di emergenza

Nubifragio a Matera : e le strade diventano fiumi in piena : Danni in alcuni rioni del centro storico a Matera, colpita stamattina da un violento Nubifragio. La Basilicata è la regione italiana maggiormente falcidiata dal maltempo di queste ore Giorgio Vaiana Un violento Nubifragio si è abbattuto stamattina a Matera, la città dei Sassi. In poco tempo è caduta dal cielo in città una impressionante quantità di acqua che ha trasformato le vie principali in veri e propri fiumi in piena che ...

