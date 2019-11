Maltempo e neve in Alto Adige | isolate numerose valli

Maltempo e neve in Trentino : strade chiuse per pericolo valanghe : La precipitazione in corso nell’intero territorio Trentino ha assunto carattere nevoso a quote superiori a 800 -1200 metri. Al momento si registra la chiusura per neve, per pericolo valanghe o per alberi instabili vicino alla sede stradale, di alcune tratte stradali nelle zone di alta montagna o in prossimità dei passi. Di seguito la nota dell’amministrazione provinciale. “Si raccomanda di viaggiare con prudenza e di prestare ...

Maltempo - Italia di nuovo in ginocchio : la Tempesta Günther flagella il Paese - tanta NEVE al Nord. Allarme Scirocco : Infuria sull’Italia la nuova Tempesta di Maltempo provocata dal vasto ciclone Günther posizionato nel Mediterraneo occidentale. Il vento di Scirocco ha raggiunto nelle ultime ore raffiche molto forti sul crinale dell’Appennino tosco/emiliano e in Lombardia, con velocità degne di un Uragano: 145km/h al Passo della Croce Arcana, 137km/h al Monte Piella, al Lago Scaffaiolo e all’Abetone, 118km/h a Pietra Piccata, 112km/h a ...

Meteo : Maltempo su mezza Italia - tra pioggia - vento e tanta NEVE sulle Alpi : La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull'Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l'Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la NEVE a bassa quota sul Piemonte...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : 400 persone isolate. A Brunico senza corrente : “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO] : “Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente ...

Maltempo a Bolzano. Situazione stabile - venerdì torna la neve : Dopo i disagi provocati dalla nevicata della scorsa notte e di questa mattina, è stata riaperta al traffico la statale

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte Maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Maltempo e tanta neve fresca : pericolo valanghe in aumento : In aumento in Alto Adige e in Tirolo il pericolo valanghe: il distacco di slavine è possibile anche a seguito del passaggio di un singolo sciatore, e può arrivare a dimensioni grandi nelle regioni con tanta neve fresca. Le quantità più cospicue cadranno ancora lungo la cresta principale delle Alpi e nel Tirolo orientale. Le quantità di precipitazioni sono molto diverse tra regione e regione e variano tra 30 e 80 cm di neve fresca. Le massime ...

Maltempo - eccezionale nevicata al Nord/Est : troppa NEVE su Dolomiti e Alto Adige - caos e blackout tra Italia e Austria : Situazione critica per la NEVE al confine tra Italia e Austria: a Heiligenblut è caduto un metro di NEVE nella notte e sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull’autostrada dei Tauri problemi a causa ...

Maltempo - caos neve in Austria : blackout e scuole chiuse : Intense nevicate si sono registrate nella zona meridionale dell’Austria: si registrano circa 60 cm di accumulo, a Heiligenblut quasi un metro. Migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. Numerose le frane e gli smottamenti. A Heiligenblut e in altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Problemi sull’autostrada dei Tauri a causa di auto e tir senza attrezzatura ...

Maltempo : caos e disagi per la neve sulle Dolomiti : La neve sta creando molti disagi sulle Dolomiti, in particolare in riferimento alla viabilità: in alcune zone dell’Alto Adige nel corso della notte si sono registrati fino a 40 cm di accumulo. Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, interruzioni si segnalano sulla linea ferroviaria della Val Pusteria. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano numerose cantine sono allagate. Situazione ...

Maltempo : alberi caduti - scuole chiuse - neve e mareggiate : La perturbazione dall’Africa colpisce il Centro-Sud. Allerta rossa in Calabria e Basilicata, evacuata Policoro, università chiuse nel Salento. E Venezia si prepara all’alta marea «eccezionale»: 140 cm (ma è già di 120)

Maltempo - nubifragi e tempeste di vento flagellano il Sud - neve su Alpi e Appennini : Roma - Un profondo minimo depressionario con valori anche inferiori a 990hPa si è posizionato tra Sardegna e Sicilia e rappresenta un vero e proprio ciclone mediterraneo. Dal suo centro si diparte una perturbazione che ha conquistato tutto il Centro-Sud Italia dando vita a condizioni di Maltempo che localmente sono molto intense. Dopo aver raggiunto nella giornata di lunedì la Sicilia, risalendola da sud a nord, ha ora esteso i suoi ...