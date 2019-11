Liceo Nomentano | lezione su inquinamento e sul mare

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Dante e Beatrice passeggiano lungo le rive dell’Arno e lanciano una bottiglietta di plastica nel fiume, questa arriva nel mar Tirreno e oggi e’ ancora li’, non intatta, ma sminuzzata”. Il presidente di AmbienteItalia, Alessandro Botti, con questa battuta vuole far capire agli studenti che questa mattina si sono radunati nell’aula magna deldi Roma, il problema dell’dei mari e il tempo lunghissimo che impiega la plastica a degradarsi in. Durante la mattinata l’avvocato e il ricercatore dibiologico del laboratorio dell’universita’ della Tuscia a Civitavecchia, Marco Boschi, si sono alternati per tenere unasul ruolo delnel nostro pianeta, ‘pianeta blu’, la cui superficie e’ composta per il 71% da acqua prevalentemente salata. Gli ...

