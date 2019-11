In corso la passeggiata spaziale di Luca Parmitano | “Un lavoro difficile e anche un po’

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Questa missione è molto importante e sono molto orgoglioso che la faccia, farà sicuramente un ottimoperché è bravissimo, è unun po’ pericoloso, sono sicuro chefarà un ottimo“: lo h dichiarato Josef Aschbacher – direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’est e responsabile dello stabilimento Esa-Esrin di Roma, riferendosi alla complessa “” che oggi sta affrontando l’astronauta italiano dell’ESA e comandante della ISS. Con l’odierna attività extra veicolare (EVA, sono ben 413 le passeggiate spaziali compiute dal 1965 ad oggi. Attualmente sono 565 le persone lanciate nello spazio, di cui 65 donne. “Il primo a svolgere una EVA è stato il cosmonauta Alexei Leonov uscito dalla sua navicella per 16 minuti e la sua è stata la ...

